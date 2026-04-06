Ağrı Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Derneği seçimleri, yoğun katılım ve büyük bir birlik atmosferi içerisinde gerçekleştirildi. Ağrı ASKF Aydın Kasar Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurulda tek liste ile seçime giren Hayati Bekis, delegelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da sanayi esnafının yoğun ilgi gösterdiği seçimlere AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sıddık Aldemir, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı Barosu önceki başkanlarından Avukat Mehmet Salih Aydın, Ağrı Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Resul Selçuk ile çok sayıda esnaf katıldı.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Avukat Mehmet Salih Aydın seçildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından seçim sürecine geçildi.

Kürsüde konuşan Başkan Hayati Bekis, sanayi sitesindeki en önemli sorunlardan birinin iş yeri ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Başkan Bekis, 'Sanayide kirada çalışan ustalarımız ve kalfalarımız var. Ayrıca yeni iş yeri açmak isteyen kalfalarımız bulunuyor. Ancak doğru planlama yapılmadan oluşturulacak yeni alanlar işlevsiz kalır. Eğer yeni sanayi alanı mevcut yerleşimden uzak olursa, kimse kalfanın olduğu dükkana gitmez. Bu da kalfalarımızın emeğinin boşa gitmesine neden olur. Çünkü usta varken, kimse 5 kilometre ötedeki bir sanayiye gitmez. Bu durumu doğru okumak gerekiyor' dedi.

Amaçlarının mevcut sanayi alanı içerisinde çözüm üretmek olduğunu belirten Başkan Bekis, 'Bizim hedefimiz, sanayi içinde uygun alanları bu ihtiyaç sahiplerine tahsis edebilmek. Bu doğrultuda Sayın Valimize sunulmak üzere kapsamlı bir rapor hazırlayacağız' ifadelerini kullandı. Yeni dönemde sanayi esnafının ihtiyaçlarına çözüm odaklı projeler geliştireceklerini belirten Bekis, kendisine destek veren tüm delegelere teşekkür etti.