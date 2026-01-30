Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen 'Akran Zorbalığını Önleme: Empati Atölyesi'nde; 11-14 yaş grubundaki çocuklar için akran zorbalığını fark etme, anlama ve önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimini desteklemek amacıyla, akran zorbalığına karşı farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Akran Zorbalığını Önleme: Empati Atölyesi'nde; özellikle 11-14 yaş aralığındaki çocukların karşılaşabileceği zorbalık türleri ele alınırken, çocuklara empati kazandırılmasına yönelik bilinçlendirme yapıldı.

AKATÜRK: 'AKRAN ZORBALIĞINI ÖNLEME ATÖLYESİ İLE AİLELERE VE GENÇLERE DESTEK OLUYORUZ'

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen atölyeye ilişkin bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Asena Akatürk, çalışmada özellikle 11-14 yaş grubuna odaklanıldığını belirtti.

Bu yaş aralığının; çocukluktan ergenliğe geçişin yaşandığı, kimlik gelişiminin hızlandığı ve sosyal ilişkilerin büyük önem kazandığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Akatürk, 'Son zamanlarda okullarda akran zorbalığına çok sık rastlıyoruz. Bu atölyeleri; ailelere ve gençlere destek olmak, zorbalıkla baş etme güçlerini geliştirmek amacıyla düzenliyoruz' dedi.

