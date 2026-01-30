İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan izinsiz ilan ve reklam afişlerine yönelik denetimlerini kent genelinde artırdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent estetiğini korumak ve kamusal alanların izinsiz kullanımını önlemek amacıyla izinsiz ilan ve reklamlara yönelik denetim ve kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belediye sınırları içinde elektrik direkleri, duvarlar, üst geçitler ve kamuya ait alanlara izinsiz asılan afişleri tek tek söküyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne aykırı afişler kaldırılırken, gerekli temizlik çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Ayrıca sorumlular hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanıyor. İzinsiz uygulamalar nedeniyle oluşan söküm ve temizlik masrafları ise ilgililerden tahsil ediliyor.

İZİNSİZ UYGULAMALARA CEZA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürü Nazif Çağlar Çeviren, korsan afişlerin yalnızca kent görünümünü bozmakla kalmadığını, aynı zamanda bu afişlerin temizlenmesi için harcanan emek, zaman ve malzeme nedeniyle kamu kaynaklarının boşa kullanıldığını ifade etti.

Çeviren, izinsiz afiş asan kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem uygulandığını hatırlatarak, 'Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği'nin yanı sıra 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında birçok işlem gerçekleştirdik. 2025 yılı içinde 142 kişi ve işletmeye toplam 1 milyon 71 bin 906 TL idari para cezası uygulandı. Tespit edilen 54 bin 368 izinsiz afiş ise ekiplerimiz tarafından toplandı' dedi. Çeviren, ilan ve reklamların yalnızca belirlenen ve izin verilen alanlarda yapılması gerektiğini vurgulayarak, kamusal alanların korunması ve kent düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin kent genelinde kararlılıkla süreceğini belirtti.