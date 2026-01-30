Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel Çamdibi Köyü'nde bulunan asırlık Osmanlı mezarları, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Müze Müdürlüğü koordinesinde yürütülen titiz çalışmayla koruma altına alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Tarihi dokunun aslına uygun korunması amacıyla uzman ekipler denetiminde hummalı bir çalışma başlatıldı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Müze Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; zamanla doğa şartları ve dış etkenler nedeniyle kırılan, toprağa gömülen veya yerinden düşen tarihi mezar taşları tek tek tespit ediliyor. Büyükşehir ekipleri tarafından kırık mezar taşlarının onarımları yapılırken, temizlik ve bakım çalışmalarıyla ecdat yadigârı bu taşlar koruma altına alınıyor.

KİTABELER YAPAY ZEKÂ DESTEĞİYLE ÇÖZÜMLENİYOR

Yürütülen kapsamlı çalışma kapsamında düşen mezar taşları yeniden yerine yerleştiriliyor. Taşlar üzerinde yer alan Osmanlıca kitabeler ise uzmanlar ve yapay zekâ desteğiyle günümüz Türkçesine çevriliyor. Mezarlığın düzenleme çalışmaları titizlikle sürdürülürken, burada yatan ecdadın kimlik bilgileri, görevleri ve tarihe bıraktıkları notlar da asırlar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Mezarlıkta yapılan incelemelerde Osmanlı döneminin estetik anlayışını yansıtan önemli detaylar dikkat çekiyor. 'Kâtibi' ve 'Örfi' tipi kavuklar, mezarda yatan kişilerin devlet memuru veya ilmiye sınıfına mensup olduğunu gösteriyor. Kadın mezar taşlarında yer alan çiçek ve bitki motifleri ise Osmanlı taş işçiliğinin inceliğini gözler önüne seriyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sanat eseri niteliği taşıyan bu mezar taşlarının dış etkenlerden, hayvan girişlerinden ve olası tahribatlardan korunması amacıyla mezarlık alanını tel çitlerle çevirdi. Yapılan bu çalışma sayesinde aslına uygun şekilde ayağa kaldırılan ecdat mirası, fiziksel olarak da güvenli bir alan içerisinde geleceğe aktarılmış oldu.

GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ

Karamürsel Çamdibi Mahallesi sakinleri, ecdat yadigârı mezarların sahipsiz kalmamasından duydukları memnuniyetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise il genelindeki tarihi defin alanlarında benzer çalışmaların periyodik olarak sürdürüleceğini belirterek, amaçlarının bu manevi mirası en sağlıklı haliyle gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.