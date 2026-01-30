Yerel medyalara can suyu olacak kredi anlaşması yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında protokol imzalandı. İGF Genel Başkanı Mesut Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay'a, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak sürekli dile getirilen yerel medyaların ekonomik sıkıntıları ile ilgili can suyu olacak somut adım atıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında yerel medyalarımıza nefes aldıracak kredi protokolü imzalandı.

MEDYALARA 6 AY GERİ ÖDEMESİZ CAN SUYU KREDİSİ

Basın İlan Kurumu'nda resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına süreli yayınlar, kredi limitine göre 3 milyon 750 bin liraya kadar Vakıfbank şubelerine kredi için başvurabilecek. Kredi, yüzde 36 faiz ile 6 ay geri ödemesiz, 36 ay taksitle geri ödenecek. Kredinin yüzde 80'ini Kredi Garanti Fonu kefalet sağlayacak.

Resmi İlan alan süreli yayınlar ayrıca, Basın İlan Kurumu'ndan da kredi kullanabilecek.

BURHANETTİN DURAN: BU KREDİ İLE BASIN DAHA GÜÇLÜ BİR AKTÖR OLACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, protokol kapsamındaki desteklerden, resmi ilan ve reklam yayımlayan 2 binin üzerindeki gazete, dergi ve internet haber sitesinin faydalanacağını, süreli yayınların finansman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu protokolün, 7,5 milyar lira tutarında kefalet programını kapsadığını bildirdi.

Basın kuruluşlarının nakdi krediler için 6 ay geri ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar, gayri nakdi krediler için ise 48 aya kadar bu imkândan yararlanabileceğini belirten Duran, 'Bu finansal kolaylığın temel amacı basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, yerel ve ulusal medyamızın sürdürülebilirliği ve gazeteciliğin nitelikli icrasıdır. Bunun finansla yakından alakalı olduğu açıktır' diye konuştu.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi ve basının önemli bir aktör olarak etkin rol üstlenmesi amacıyla bu kredinin basın kuruluşlarına sunulduğunu ifade etti.

ERDOĞAN ÖZEGEN'DEN DURAN VE ÇAY'A TEŞEKKÜR

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, basın için son derece önemli olan bir adımı kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, 'İletişim Başkanımız Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın ülkemizin iletişim vizyonuna yön veren güçlü liderliği, stratejik bakış açısı ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürümüz Abdulkadir Çay'ın sahayla bütünleşen yaklaşımıyla tematik bir programı hayata geçireceğiz' ifadelerini kullandı.

ABDULKADİR ÇAY: MEDYA SEKTÖRÜ GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞACAK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ise, 'Bugün, basın camiamızın finansmana erişimini güçlendirecek önemli bir iş birliğini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokolle, resmî ilan ve reklam yayımlayan gazete, dergi ve internet haber sitelerinden oluşan 2 binin üzerindeki süreli yayınımızın mali imkânlarını genişletmenin yanı sıra sektörde sürdürülebilir ve güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu sürece verdikleri kıymetli destek ve yol gösterici vizyonu için İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'a şükranlarımı sunuyor, KGF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Özegen'e ve KGF Genel Müdürü Sayın Hasan Basri Kurt'a teşekkür ediyorum. Basın özgürlüğünün ekonomik bağımsızlıkla güçleneceği inancıyla, basın sektörümüzü uzun vadede ayakta tutacak yapısal adımları kararlılıkla sürdüreceğimizi tekrar ifade ediyor, protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum.' dedi.

GÖKHAN EREN: MEDYALARIMIZ İÇİN HAYIRLI BİR PROTOKOL

Bursa basını tarafından çalışmaları takdir edilen Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren ise, 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran öncülüğünde Basın İlan Kurumu Genel Müdürümüz sayın Abdulkadir Çay'ın girişimleriyle resmî ilan ve reklam yayımlayan gazete, dergi ve internet haber sitelerinden oluşan 2 binin üzerindeki süreli yayınımıza kredi imkanı sunan protokol Basın İlan Kurumumuz ve KGF arasında imzalandı. Süreli yayınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.' şeklinde konuştu.

İGF'DEN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI VE BİK'E TEŞEKKÜR

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak sürekli yerel medyaların ekonomik sıkıntılarını her platformda dile getirdiklerinin altını çizerek, 'Bu konuda nihai adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında kredi protokolü imzalandı. Bu kredi, ekonomik dar boğazda olan yerel medyalarımıza hayat verecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay'a, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'e, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren'e medyalarımız adına teşekkür ederiz.' diye konuştu.