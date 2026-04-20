Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kahramanmaraş ve Siverek'teki saldırıların tüm yönleriyle araştırıldığını belirterek, okul güvenliği için yeni düzenlemelerin devreye alınacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Kahramanmaraş ve Siverek'te yaşanan okul saldırılarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere rahmet dileyen Erdoğan, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vererek, Siverek'te yaralanan 19 kişiden 14'ünün taburcu edildiğini, Kahramanmaraş'taki saldırıda ise yaralıların büyük bölümünün hastaneden çıktığını, bazı yaralıların tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

'Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Burada en küçük bir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır.



Güvenliğin yanı sıra; gelişim psikolojisi, sosyal politika, ailenin rolü ve eğitim boyutlarıyla da bu: pic.twitter.com/0zyajVYYWP — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 20, 2026

Saldırıların tüm yönleriyle soruşturulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki olayda da önemli bulgulara ulaşıldığını belirterek Şanlurfa Siverek'te 8 kişinin tutuklandığını, Kahramanmaraş'taki saldırıda kullanılan silahın sahibi olan kişinin de gözaltına alındığını anımsattı.

Okul güvenliğinin en öncelikli konular arasında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En küçük bir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır' dedi. Bu kapsamda siber devriye faaliyetlerinin artırılacağını, dijital platformlarda zararlı içeriklere karşı daha etkin mücadele yürütüleceğini ve yapay zekâ destekli denetimlerin güçlendirileceğini söyledi.

Okul ve veli arasındaki iletişimi güçlendirmek için 2 yıl önce başlattığımız 'Veli Randevu Sistemini' daha etkin hale getireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında, velilerimize yönelik 'destek ve danışma hattını' kısa süre içinde devreye alacağız. Öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize 'Kriz Yönetimi ve Sınıf İçi Müdahale' eğitimleri vereceğiz. Öğrencilerimiz için psiko-sosyal destek mekanizmalarını güçlendirecek; 'Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik' çalışmalarını yaygınlaştıracağız' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul-kolluk iş birliğinin artırılacağını ve gerekli tüm adımların ilgili bakanlıklara verilen talimatlarla hızla hayata geçirileceğini kaydederek, silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik yeni hukuki düzenlemelerin de gündemde olduğunu ifade ederek, kapsamlı bir politika belgesi ve eylem planı hazırlanacağını duyurdu.

Bu noktada 'siber devriye faaliyetlerine' daha fazla ağırlık vermeyi, siber birimlerimizin kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnternetin karanlık dehlizlerinde görünür-görünmez varlığımızı yapay zekâdan da istifade ederek daha da güçlendireceğiz. Okul-kolluk iş birliğinin artırılması, yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi, yine bu süreçte atacağımız adımlardan biri olacaktır.' dedi.

Medya içeriklerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddeti özendiren yayınlara karşı daha sıkı denetim uygulanacağını belirterek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başta olmak üzere ilgili kurumların bu konuda daha kararlı adımlar atacağını ifade etti.

Konuşmasının sonunda tüm çocuklara güvenli bir gelecek sunma hedefini vurgulayan Erdoğan, devletin bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla uygulayacağını söyledi.