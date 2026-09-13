Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. Tarsus Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği'nde minikler hem eğlendi hem öğrendi.

MERSİN (İGFA) - Kentin dört bir yanındaki çocukları bilimle buluşturarak geleceğin teknolojilerine adapte eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçenin tamamında yaşayan her bir çocuğa ayrı ayrı ulaşıyor.

Son olarak Tarsus Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde 'Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği' düzenleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, birbirinden güzel ufuk açıcı oyunu çocuklarla birlikte oynadı.

Ötüken Vadi Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte oyunların yanı sıra eğlenceli müziklerle de dans eden miniklere, Kadın ve Çocuk Atölyesi'nden faydalanan ve katılım belgelerini alan Mersinli gençler de eşlik etti.

Yaz tatili boyunca atölyeden faydalanan liseli gençler, öğrendiklerini miniklere aktarmanın ve minik çocuklarla doyasıya eğlencenin de tadını çıkarmış oldu.

Ötüken Vadi Park'ta yapılan Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği, çocukları doğa, teknoloji ve oyunla buluşturdu. Geri dönüşüm malzemeleri, 3D yazıcılar ve farklı üretim teknikleri kullanılarak hazırlanan birçok oyunun yer aldığı şenlikte çocuklar; strateji, dikkat, hafıza ve denge becerilerini geliştiren etkinliklere katılırken, aileler de çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

AŞKIN: 'OYUNLARIMIZDA VE DERSLERİMİZDE ÜRETİM ODAKLI İLERLEDİK'

Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği'nde kendi ürettikleri oyunları çocuklarla buluşturduklarını belirtti.

Aşkın, yaz dönemi boyunca çocuklara akıl ve zekâ oyunlarının yanı sıra robotik kodlama gibi birçok konuda eğitim verdiklerini söyleyerek, 'Yaz tatili boyunca çocuklara destek sağladık. Oyunlarımızı ve derslerimizi yaparken çocuklar çok eğlendiler ve üretim odaklı ilerlediler. Kış döneminde daha da yoğunlaşacağız. Ötüken Vadi Park bölgesinde de yoğun katılım oluyor. Biz de çocukların okul saatlerine göre ders programlarımızı oluşturuyoruz ve okul saatlerinin dışında atölyemize davet ediyoruz. 'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi' üzerinden bütün çocukları atölyemize davet ediyoruz' sözlerine yer verdi.