İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek hizmetlerinden yararlanma şartlarını taşımasına rağmen çeşitli nedenlerle belediyeye ulaşamayan yurttaşlara yönelik kırsal mahallelerde saha taraması başlattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sosyal destek hizmetlerinin kent genelinde daha geniş kesimlere ulaşması amacıyla yeni bir saha çalışması başlattı. 'İzmir'in Her Köşesinde Çalınmadık Kapı, Dokunulmadık Yürek Kalmayacak' sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında, belediyenin hizmetlerinden haberdar olmayan, dijital imkânları bulunmadığı için internet üzerinden başvuru yapamayan veya çeşitli nedenlerle belediyeye ulaşamayan yurttaşlara doğrudan ulaşılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde kapı kapı ziyaretler gerçekleştiriyor. Çalışmalara mahalle muhtarları da destek veriyor.

İHTİYAÇLAR YERİNDE BELİRLENİYOR

Saha ziyaretlerinde uzman ekipler tarafından yurttaşlara sosyal destek hizmetleri hakkında bilgi verilirken, ihtiyaçlar da yerinde tespit ediliyor. Emekli desteği, kira desteği, nakdi ve ayni yardımların yanı sıra yakacak, gıda ve hijyen desteği gibi hizmetler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Görüşmeler sırasında sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen hanelerin durumları yerinde değerlendiriliyor. Sosyal yardım kriterlerini taşıdığı tespit edilen hanelerin kayıtları oluşturularak ilgili destek mekanizmalarına yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece belediyeye ulaşmakta güçlük çeken yurttaşların sosyal destek hizmetlerinden yararlanabilmesinin önündeki engellerin azaltılması amaçlanıyor.

Çalışmayla özellikle engelli, yaşlı, dar gelirli ve bilgiye ya da dijital başvuru kanallarına erişimde güçlük yaşayan yurttaşların sosyal hizmetlere daha kolay ulaşması ve hizmetlerin adil ve eşit biçimde sunulması hedefleniyor.

Kınık'ın Büyükoba ve Arpadere mahallelerinde gerçekleştirilen saha taraması sırasında çalışma hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Tut, 'Yeni bir proje geliştirdik. Öncelikli amacımız, kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize doğrudan ulaşmak. Sosyal medya kullanamayan, bize ulaşamayan yurttaşlarımızın yaşadığı mahalleleri geziyor, saha taraması yapıyoruz. Sosyal desteklerimiz hakkında kendilerini bilgilendiriyoruz. Bugün Kınık'ın Büyükoba ve Arpadere mahallelerindeydik. Amacımız kayıtları doğrudan almak, talepleri yerinde dinlemek ve yurttaşlarımızla doğrudan temas sağlamak' dedi.

Çalışmalarda muhtarların desteğinin önemli olduğunu belirten Tut, 'Vatandaşlarımızın tüm sosyal destek hizmetlerimizden yararlanmasını istiyoruz. Emekli desteği, nakdi yardım, yakacak ve gıda yardımları, hijyen paketi gibi birçok sosyal destekten onları haberdar ederek bu hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak istiyoruz' diye konuştu.