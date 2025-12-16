Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için, iş gücüne yönelik mesleki kurslar vermeye devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tırmıl MERCEK Sorumlusu Mustafa Asilhan Özkan, Tırmıl MERCEK Meslek Edindirme kurslarının temel amacının, kursiyerlerin mesleki potansiyellerini geliştirmek ve bunun yanında istihdam olanaklarını artırmak olduğunu ifade ederek, 'Çelik Kaynak, Makine Bakım Onarım, İnşaat Boyacısı, Mobilya İmalat ve Montaj kursu veriyoruz. Çelik Kaynak kursumuzun şu an 18. dönemi içerisindeyiz. Bu dönemde toplam 39 kursiyerimiz bulunuyor. Bunların 5'i kadın kursiyer. Alanında uzman eğitmenlerimizle beraber hem teorik, hem de uygulamalı eğitimler vermekteyiz. Uygulamalı eğitimlerin içerisinde çelik kaynak teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, malzeme kullanımı ve saha uygulamaları olmak üzere geniş bir yelpazede eğitim veriyoruz. Böylece, ihtiyaç duyulan potansiyel iş gücünü de karşılama hedefimiz bulunuyor' dedi.

'MEZUN OLANALAR, SEKTÖRDE KOLAYLIKLA İŞ BULABİLİYOR'

Çelik Kaynak eğitiminin 3 temel bölümden oluştuğunu aktaran Özkan, 'Proje çizimi, kesim yapımı, ardından da çarpma değimiz kaynak bölümünden oluşmak üzere, toplam 3 bölümden oluşur. Bu eğitimi almak isteyenlere külfet olan maliyetler vardır. Çelik burunlu ayakkabı, koruyucu eldivenler, kaynak gözlüğü gibi: Bunların tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor' diye konuştu. Çelik Kaynak eğitiminin 2 ay sürdüğünü, eğitim sonunda kursiyerlerin Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) sınavına girdiğini ve başarılı olanların belge alarak MERCEK'in istihdam havuzuna dahil olduğunu kaydeden Özkan, 'Burada yoğun bir eğitim aldıklarından ve kalifiye personel olarak yetiştiklerinden dolayı, işverenler direkt olarak istihdam sağlayabiliyorlar. İş arayanlar için yüzde 100 istihdam demiyoruz, ama büyük bir olasılıkla iş bulabiliyorlar' dedi ve kursların Cumartesi günü de açıldığını, ücretsiz servis imkanı olduğunu da sözlerine ekledi.