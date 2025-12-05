Mersin Kent Konseyi koordinesinde, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında bu yıl 'Biz de Varız' sloganıyla, geniş katılımlı bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Ulu Cami'den başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe; Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü başta olmak üzere birçok dernek, sivil toplum kuruluşu, odalar, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Engelleri aşmaya yönelik farkındalık oluşturmak ve özel gereksinimli bireylerin toplumdaki görünürlüğünü artırmak amacıyla düzenlenen yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi'nin Bando Takımı eşliğinde coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı üyelerinin yanı sıra, Özel Bakım Evleri gibi pek çok kurumdan da yoğun katılım sağlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda kürsü konuşmalarının ardından, özel gösteriler sahnelendi. Özel Bakım Merkezlerinin hazırladığı Zeybek gösterisi ile Engelsiz Yaşam Parkı üyelerinin Silifke yöresine ait halk oyunları, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

ASLAN: 'BU ETKİNLİKLERLE TOPLUMA, 'FARKINDA OLUN, BİZ DE VARIZ' MESAJINI VERİYORUZ'

Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Dursun Aslan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında, dünyanın her yerinde düzenlenen farkındalık etkinlikleri ile engelli bireylerin sorunlarının engelli olmayan bireyler tarafından anlaşılmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, 'Bu etkinlik, aslında bir farkındalık çalışması. Bizlerin sorunlarını sizlere anlatıyoruz ve birlikte bu sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışıyoruz. Engelli bireylerin sorunlarını; erişilebilirlik, istihdam ve sosyal hayata katılım olarak 3 başlıkta toplayabiliriz' dedi.