Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen '2. Mercan Bilim Şenliği', Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Mercan; 17 okuldan birçok öğrenciyi bilim, çevre ve teknoloji dolu bir yolculuğa çıkardı. Çocukların bilim, çevre ve teknolojiye olan merakını artırmayı hedefleyen 2. Mercan Bilim Şenliği, aynı zamanda sürdürülebilir çevre bilinci ve iklim farkındalığı oluşturmayı amaçladı.

Bilimin eğlenceyle buluştuğu şenlikte 28 atölye çadırı, planetaryum gösterimleri, bilim şovları ve robot animasyonlarıyla, çocuklar keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Yarışmalar ve ödül törenleriyle renklenen etkinlikte çocuklar bilimin sadece kitaplarda değil, hayatın her alanında yer aldığını deneyimledi. Cumhuriyet'in 100. yılında doğan Mercan, 2. yaşında da bilimin ışığıyla çocukların geleceğine yön vermeye devam ediyor.

Şenlik kapsamında 'Atıktan Değere Geri Dönüşümle Yenilikçi Ürününü Tasarla' yarışması düzenlendi. 10-14 yaş arası 10 katılımcıdan oluşan yarışmacılar sahnede Çevre Mühendisleri ve İklim Uzmanlarından oluşan jüri karşısında tasarladıkları ürünlerin sunumunu yaptılar.

Sunulan projeler jüri tarafından değerlendirilerek dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödülleri takdim edildi. Birinciliği, 'Geri Dönüşümden Yenilenebilir Enerji' projesi ile Ceren Er alırken, 'Geri Dönüşümden Tiyatro Sahnesi' projesi ile ikinciliği Aylis Atasever aldı. 'Geri Dönüşümden Çiftlik Sistemi' projesi ile ise Alper İlyas Yılmaz üçüncülüğü almaya hak kazandı.