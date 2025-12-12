Huawei bugün, 'Unfold the Moment' temalı bir lansman etkinliğinde yeni amiral gemisi yenilikçi cihaz serisini tanıttı. Bu ürünler arasında HUAWEI Mate X7 cep telefonu, HUAWEI FreeClip 2 kulaklık, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN akıllı saat ve HUAWEI MatePad 11.5 S tablet yer aldı.

PRNewswire / DUBAİ, BAE (İGFA) - Sınırları zorlayan tasarım felsefesi ile HUAWEI Mate X7, ince ve dayanıklı bir tasarıma ve amiral gemisi sınıfı akıllı telefon görüntüleme de dahil olmak üzere güçlü bir performansa sahiptir. HUAWEI FreeClip 2, rahat açık kulak dinleme deneyimlerini yeni bir seviyeye çıkardığını iddia ediyor. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, rafine estetiği gelişmiş mühendislik ve performansla harmanlayarak kullanıcıların dünyayı daha iyi keşfetmelerini sağlıyor. HUAWEI MatePad 11.5 S, yüksek çözünürlüklü, göz yormayan bir ekran ve pürüzsüz bir yaratıcılık deneyimi ile yaratıcılar için tasarlanmıştır.

Huawei Tüketici İş Grubu Pazarlama ve Satış Hizmetleri Başkanı Zhu Ping, Huawei'nin teknolojiyi içleri ısıtan bir hale getirerek dünya çapındaki kullanıcılarla birlikte yürümeye devam edeceğini söyledi. 'Kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını anlayarak ve bunlara yanıt vererek, dünyadaki tüketicilerin teknolojiyi her anlarını anlatmak için kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Amacımız yalnızca olağanüstü ürün deneyimleri sunmak değil, aynı zamanda her kullanıcının kendileri için en önemli anları kucaklamasını sağlamaktır.'

HUAWEI MATE X7: YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Mate X7, tasarım ilhamını 'Zaman-Uzay Kapısı' konseptinden ve Çin ipek işçiliğinin zirvesi ve ülkenin ulusal somut olmayan kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilen 1.600 yıllık hafif dokuma brokar geleneğinden alıyor. Telefon, nano fiber kaplamalı Brokar Beyazının yanı sıra iki vegan deri seçeneği olan Bulutsu Kırmızısı ve Siyah renkleriyle geliyor.

Mate X7 aynı zamanda Huawei'nin standart bir amiral gemisi telefonla aynı düzeyde görüntüleme özelliklerine sahip ilk ince katlanabilir akıllı telefonu. Geliştirilmiş ikinci nesil True-to-Color Kamera %43 daha iyi renk doğruluğu sağlar ve yeni bir Ultra Lighting HDR Kamera, bir Ultra Geniş Kamera ve bir Telefoto Makro Kamera ile tamamlanır. Mate X7, 17,5 EV'ye kadar Ultra Aydınlatma HDR Video desteği ile hem parlak hem de düşük ışıklı ortamlarda canlı ayrıntıları hassas bir şekilde yakalar.

Dayanıklılık için tasarlanan cihaz, Ultra Dayanıklı Kristal Zırh Kunlun Camdan yapılmış bir dış ekran, Gelişmiş Hassas Menteşeler ve 3 Katmanlı Kompozit Ultra Dayanıklı Yapı ve daha fazlasını içeren tescilli bir Ultra Güvenilir Katlanabilir Mimari ile güçlendirilmiştir. 3.550 mm² SuperCool Ultra Büyük VC & Grafen Isı Yayma Sistemi ve 5.600 mAh pil, istikrarlı performans ve tüm gün pil ömrü sağlar.

HUAWEI FREECLİP 2: DİKKAT ÇEKEN MODA SİMGESİ

HUAWEI FreeClip 2 kulaklıklar, ses ürünlerini hem dinleme cihazları hem de moda aksesuarları olarak yeniden tanımlamayı amaçlayan, açık kulak inovasyonunu modern estetikle harmanlayan bir kulak klipsi tasarımına sahiptir.

FreeClip 2 tüm gün kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve şirketin geleneksel Mavi, Beyaz ve Siyah renk seçeneklerinin yanı sıra uluslararası pazar için yepyeni olan Pembe Altın kaplamaya sahiptir. Her bir kulaklık sadece 5,1 g ağırlığındadır ve uzun süreli konfor ve güvenli bir uyum ile neredeyse hiç yokmuş hissi sağlar.

FreeClip 2, yüksek enerjili çift sürücü birimleri ve önceki nesle göre on kat daha fazla işlem performansı sunan NPU AI işlemcisi sayesinde farklı kullanım senaryolarında net, dinamik ses ve çağrı kalitesi sağlar. Ayrıca IP57 toz ve suya dayanıklılık ve her ortamda zahmetsiz, tüm gün kullanım için 38 saate kadar toplam pil ömrü ile birlikte gelir.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: UFKUNUZU GENİŞLETİYORUZ

Yeni HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, zirkonyum bazlı sıvı metal kasa ve mor-altın titanyum alaşımlı kayış ile eşleştirilmiş, sektörde ilk kez 18 ayar altın ile nadir toprak mor seramik çerçeve içeren yeni bir Royal Gold Edition ile geliyor.

Saat, yenilikçi bir su geçirmezlik sistemi ve doğrudan sonar tabanlı su altı iletişim yetenekleri de dahil olmak üzere derin deniz dalgıçları için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik sunuyor. Ayrıca, tüm senaryolarda daha güçlü bağlantı için yükseltilmiş bir anten, net arama için yapay zeka destekli gürültü engelleme, HUAWEI Ayçiçeği Konumlandırma Sistemi tarafından sağlanan hassas konumlandırma ve gelişmiş eSIM iletişim teknolojilerine sahiptir. Saatin TruSense sistemi ayrıca daha hassas ve kapsamlı sağlık takibi için güçlü X-TAP teknolojisi ile birlikte gelir[1].

HUAWEI MATEPAD 11.5 S: İLHAM VEREN YARATICILIK

HUAWEI MatePad 11.5 S, göz konforunu olağanüstü netlikle sorunsuz bir şekilde harmanlamak için tasarlanmış yeni nesil bir tablettir[2]. Huawei'in PaperMatte Ekranı, geleneksel mat ekranlarla ilişkilendirilen keskinlikle ilgili uzun süredir devam eden sorunları etkili bir şekilde ele alarak, bu yeni cihazdaki görüntüleme deneyimini hem canlı bir şekilde net hem de gözler için nazik hale getiriyor.

MatePad 11.5 S, kağıtsız üretkenlik için tasarlanmıştır ve not alma, yazma ve içerik oluşturma arasında geçişi kolaylaştıran bir M-Pencil Pro kalem ve manyetik bir klavye ile birlikte gelir. Önceden yüklenmiş Huawei Notes uygulaması çok çeşitli fırçalar, şablonlar ve ücretsiz kaynaklar sunuyor ve GoPaint uygulaması artık statik fikirlerin canlanmasına yardımcı olan bir dizi yeni animasyon aracıyla birlikte geliyor. Video yaratıcıları için Wondershare Filmora uygulaması artık düzenleme iş akışlarını kolaylaştırmak için kısayol tuşu desteği sunarken, WPS Office paketi profesyonel PC düzeyinde belge düzenleme, sunumlar ve veri işleme özellikleri sağlar.

Huawei, bugünkü lansmanın sadece bir dizi teknolojik yükseltmenin ötesine geçtiğini ve şirketin tüketicileri ilk sıraya koyma konusundaki kalıcı kararlılığını yansıttığını söyledi. Huawei, 'Now Is Yours' marka değer önermesi altında, tüketicilerle açık ve samimi bir şekilde etkileşim kurmayı ve sıcak ve kapsayıcı bir tutumla bölgeler ve kültürler arası bağlantılar kurarak dünya çapında daha fazla insanın teknolojik ilerlemenin keyfini paylaşmasını sağlamayı umuyor.

[1] Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir ve teşhis veya tedavi için kullanılmamalıdır. [2] Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir ve teşhis veya tedavi için kullanılmamalıdır.