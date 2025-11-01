Huawei, 11. UBB Forumu'nda yapay zeka destekli ultra genişbantla operatörlere yeni büyüme fırsatları sundu. Operatörler, AI ile deneyim merkezli para kazanma, dijital zeka hizmetleri ve 4. seviye ağ özerkliği gibi alanlarda gelişim sağlıyor.

PRNewswire / PARİS (İGFA) - 11. Ultra Genişbant Forumu (UBBF) 2025'te, Huawei Taşıyıcı İşletmesi Başkanı James Chen, şirketin yapay zeka destekli ultra genişbant (UBB) ile büyümeyi destekleyen operatörlerle geliştirdiği bir dizi yeni en iyi uygulamayı paylaştı. 'Yapay Zeka UBB'ye Üçlü Sıçrama: İlham Veren Yeni İş Büyümesi' başlıklı açılış konuşmasında Chen, operatörlerin AI UBB çağında yeni bir büyüme yaratmak için derinlik, genişlik ve yükseklikte sıçramalar yaptıklarını söyledi.

'Leapfrog inovasyonları büyük bir iş başarısı sağlıyor' dedi. 'Operatörler, deneyim sağlama yeteneklerini derinleştirerek, iş sınırlarını dijital ve akıllı hizmetleri içerecek şekilde genişleterek ve ağ zekasını hızlandırarak daha yüksek seviyelerde rekabet ederek yeni büyüme yaratmak için bu büyük fırsatı yakalayabilirler.' Chen, operatörlerin farklı sektörlerdeki uygulamalarına dayanarak, sıçramaları inovasyonun üç boyutunda yorumlamıştır: derinlik, genişlik ve yükseklik.

DERİNLİKTE BİR SIÇRAMA: BANT GENİŞLİĞİNDEN DENEYİM MERKEZLİ PARA KAZANMAYA DOĞRU BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Operatörler, uygulama deneyimi iyileştirmelerinin gerekli olduğu yerleri doğru bir şekilde tespit etmek ve yapay zeka bulut oyunları ve 4K canlı yayın gibi önemli uygulamaların deneyimini proaktif olarak sağlamak için yapay zeka yeteneklerini ağlarla birleştirerek kullanıcı düzeyinden uygulama düzeyinde deneyimden para kazanmaya doğru bir sıçrama gerçekleştiriyor.

Bu yeni para kazanma modelinin operatörlere nasıl yardımcı olduğuna dair bir örnek, yeni uygulama düzeyinde deneyim güvencesi yetenekleri geliştirmek için Huawei'in AI WAN çözümünü kullanan Tayland'ın önde gelen bir operatörüdür. Bu sayede kullanıcılar daha sorunsuz bir oyun deneyimi yaşarken, operatör de kullanıcı başına ortalama geliri (ARPU) büyük ölçüde artırdı.

GENİŞLİKTE BİR SIÇRAMA: DİJİTAL ZEKA VE BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİ İÇERECEK ŞEKİLDE İŞ SINIRLARININ ZORLANMASI

Ev ağı pazarında: Küresel operatörler toplu olarak 1 milyardan fazla ev ağ geçidine sahiptir ve bu da onlara ev ağı sağlayıcılarından akıllı ev hizmeti sağlayıcılarına geçişte doğal bir avantaj sağlamaktadır. Huawei bu yıl yeni bir ev ağ geçidi geliştirdi: AI Homehub. Bir operatör bu ev ağ geçidini kullanarak akıllı ev hizmetlerini kullanıma sunmuş ve ev hizmetleri ARPU'sunu %60 oranında artırmıştır.

KOBİ pazarında: Operatörler, birleşik bir yönetim platformu oluşturmak için ofise kadar fiber (FTTO) çözümlerini kullanabilir ve KOBİ'lere video ve IoT hizmetleri gibi standart dijital ve akıllı hizmetler sunarak işletmelerin akıllı dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir. Huawei bir dizi FTTO çözümü geliştirmiştir. Çin'in üç büyük operatörü, 2 milyondan fazla FTTO kullanıcısı geliştirmek için bu gibi çözümleri ticari ölçekte kullanmıştır.

Orta ölçekli ve büyük kurumsal pazarda: Operatörler, büyüme için yeni araçlar geliştirmek üzere Wi-Fi tabanlı entegre algılama ve iletişimi kullanıyor. Örneğin, bazı operatörler bu teknolojiyi yaşlı bakımında düşme tespiti ve işletmeler için akıllı toplantı odası yönetimi gibi senaryolarda kullanmıştır. BAE'nin önde gelen operatörlerinden biri, Huawei'in AirEngine Wi-Fi 7 ürününü kullanarak, kurumların toplantı odası algılama sisteminin TCO'sunu %67 oranında azaltmasına yardımcı olan Hizmet Olarak Wi-Fi teklifleri sunuyor.

Yapay zeka kurumsal hizmetlerinin mavi okyanus pazarında: Daha fazla kurum bulut bilişime erişiyor ve şirket içi veri işlemeye ihtiyaç duyuyor; bu da kayıpsız iletim, esneklik ve güvenlik gibi yeni özellikleri destekleyen ağlar gerektiriyor. Bu da operatörler için bilişim-ağ hizmeti fırsatları anlamına geliyor. Huawei, yüksek bilgi işlem kullanım etkinliğine (CUE) sahip akıllı bir IP WAN geliştirmek için China Telecom Shanghai ile birlikte çalıştı. Bu ağ, kurumsal müşterilerin bilgi işlem kapasitesini %5'ten daha az CUE kaybıyla sadece haftalar içinde artırmasını sağlar.

YÜKSEKLİKTE BİR SIÇRAMA: ŞEBEKE İŞLETME VE BAKIMININ İŞ EMRİ ODAKLI OPERASYONLARDAN AKILLI OPERASYONLARA DÖNÜŞÜMÜ

Operatörler, iş emri odaklı operasyonlardan akıllı operasyonlara doğru ilerlemek amacıyla daha akıllı ağlara yönelik 4. seviye ağ özerkliğini teşvik edebilir.

Örneğin Huawei, Avrupa'nın ilk 4. seviye otonom IP ağını kurmak için İspanya'da MasOrange ile birlikte çalıştı. Operatör, iMaster NCE'yi kullanarak ortalama onarım süresini (MTTR) azaltmayı başardı ve bu da kullanıcı memnuniyetini artırmaya yardımcı oldu.

Chen konuşmasını, AI UBB'nin henüz yeni başladığını ve Huawei'nin sürekli inovasyonu sürdürmek için operatörler ve endüstri ortaklarıyla birlikte çalışmaktan heyecan duyduğunu söyleyerek tamamladı. Şirket, deneyimden para kazanma, ikinci bir büyüme eğrisi ve OPEX'in azaltılması yoluyla operatörlerin yapay zeka çağında başarılı olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.