Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hava kalitesinin anlık olarak izlenmesine imkan tanıyan online hava takip sistemini hizmete açtı. Şehrin hava kalitesi, artık anlık ve şeffaf bir şekilde takip edilebilecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa merkez ve ilçelerine stratejik olarak yerleştirilen ileri teknoloji ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, platform üzerinden anında işleniyor.

Sistem, özellikle insan sağlığı üzerindeki etkileri kritik olan partikül madde kirletici değerlerini, anlaşılır bir Hava Kalitesi İndeksi'ne (HKİ) dönüştürerek halka ulaştırıyor. Uygulama, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan bireyler, çocuklar, yaşlılar ve hassas grupta yer alan tüm vatandaşlar için hayati bir öneme sahip.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde yer alan analizler, belediyenin çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik politikalarına yönelik de rehber olacak.

Kirletici odaklarının tespiti, önleyici tedbirlerin alınması ve kapsamlı çevre politikalarının geliştirilmesi konusunda sistemden elde edilen bilimsel veriler aktif olarak kullanılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması ile vatandaşların sağlık bilincinin güçlenmesi ve temiz hava konusunda toplumsal duyarlılığın artması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin yen bir uygulamayı daha vatandaşların hizmetine sunduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Vatandaşlarımız artık evlerinden çıkmadan önce yalnızca hava sıcaklığını değil, aynı zamanda soludukları havanın kalitesini de kolaylıkla takip edebilecek. Böylece günlük yaşam planlamaları, açık hava etkinlikleri ve spor aktiviteleri çok daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılabilecek. Bu uygulama, hem halk sağlığına doğrudan katkı sağlayacak hem de kentimizde çevresel farkındalığın artmasına önemli ölçüde destek olacaktır. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Manisa'mız için hep birlikte çalışmaya, yenilikçi adımlar atmaya ve yaşam kalitesini yükselten projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.

'havakalitesi.manisa.bel.tr' adresi üzerinden izlenebilecek olan Hava Kalitesi Takip Sistemi'ne Manisa Büyükşehir Belediyesi web sitesinden de ulaşılabiliyor.