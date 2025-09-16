Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - 2019–2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içinde de üreticilere katkı sunmaya devam etti. Bu kapsamda 5 adet “Badem Kabuk Soyma Makinesi” 11 mahalleye ulaştırıldı. Destekten yararlanan mahallelerden biri de Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi oldu.

BADEM ÜRETİCİLERİNE BÜYÜK KOLAYLIK

Mersin Büyükşehir Belediyesi bu proje ile badem yetiştiriciliğini teşvik etmeyi, üreticilerin işçilik ve zamandan tasarruf ederek ekonomik kazançlarını artırmayı hedefliyor. Hasat sonrası badem kabuğu soyma işleminin yoğun iş gücü gerektirmesi nedeniyle üreticilere büyük kolaylık sağlayan makineler, 10-12 kişinin bir günde yapabileceği işi yaklaşık 2 saatte tamamlayabiliyor.

Saatte 500 kilogram kapasiteyle çalışan makineler, elektrik enerjisi veya traktör kuyruk milinden aldığı hareketle işlevini yerine getiriyor. Çiftçiler; üye oldukları Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarımsal Sulama Kooperatifleri veya Ziraat Odaları üzerinden, ürün çeşitlerine göre farklı makine desteklerinden yararlanabiliyor.

TOPKARA: “MAKİNE, 10-12 KİŞİNİN BİR GÜNDE YAPABİLECEĞİ İŞİ YAKLAŞIK 2 SAATTE YAPABİLİYOR”

Tarımsal Hizmetler Dairesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, “Makinemiz saatte 500 kg kapasiteyle çalışıyor. Hasat sonrası badem kabuğu soyma işlemi oldukça zahmetli. Bu makineler sayesinde üreticiler hem zamandan hem işçilikten tasarruf ediyor” dedi. Topkara, projenin amacının badem yetiştiriciliğini teşvik etmek ve üreticilerin ekonomik kazançlarını artırmak olduğunu vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte de tarımsal destek projeleriyle üreticilerin yanında olmaya devam edecek