Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'ne bağlı Teknogaraj ekibi, Ramazan ayında gençlere yönelik özel kamplar düzenleyerek iftardan sahura kadar süren üretim ve proje geliştirme odaklı eğitimler gerçekleştiriyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Ramazan ayı boyunca devam edecek teknoloji temelli eğitim programları, gençlerin teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmayı ve onları üretim süreçlerine aktif şekilde dahil etmeyi hedefliyor.

Toplamda yüzlerce gencin katılım sağladığı Ramazan Teknoloji Kampları, Teknogaraj'ın üretim odaklı eğitim modelini daha da güçlendiriyor. Çalışmalar, klasik seminer anlayışının ötesine geçerek proje temelli, uygulamalı ve deneyim odaklı bir öğrenme atmosferi sunuyor.

EĞİTİMLER BİREYSEL VE TOPLU KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

3D Mekanik Tasarım Kampı'nda katılımcılara Autodesk Inventor eğitimi verilirken, iki gün süren program kapsamında gençler kendi bilgisayarlarıyla uygulamalı çalışmalar yaparak üç boyutlu modelleme pratiği kazanıyor.

Düzenlenen KiCad Elektronik Devre Eğitimi - Power Module Kampı'nda ise Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Mühendislik Topluluğu öğrencilerine iki günlük yoğun ve teknik içerikli bir eğitim sunuluyor.

Katılımcılar, elektronik devre tasarımının temel prensiplerinden güç modülü tasarımına kadar uzanan kapsamlı bir uygulama sürecinden geçiyor.

26-27 Şubat tarihlerinde başlayan Python, Database & CRUD Applications eğitimi ise yazılım alanında önemli bir aşama olarak öne çıktı. Eğitimin ilk gününde Python temelleri ele alınırken, ikinci gün Python ile SQL entegrasyonu işlendi. Devam eden süreçte katılımcılar, kendi CRUD projelerini geliştirerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı buluyor.

Yapılan KiCad Elektronik Devre Kampı, Huawei Student Clubs'un katılımıyla daha geniş kapsamlı bir teknik etkileşim ortamına dönüştü. Elektronik tasarım süreci, iftardan sahura kadar süren yoğun ve disiplinli bir çalışma temposuyla devam etti.

Ramazan ayı boyunca 3D Mekanik Tasarım Kampı ikinci kez planlanırken; Ramazan AI Camp, PyGame Camp, KiCad Elektronik Devre Kampı ve Python Computer Vision (Görsel İşleme) Kampı ile program daha da genişletiliyor. Yapay zekâ, oyun geliştirme, elektronik tasarım ve görüntü işleme gibi farklı disiplinlerde gerçekleştirilen kamplar, üniversite toplulukları, teknoloji kulüpleri ve genç yazılımcılar arasında güçlü bir iş birliği ve üretim ekosistemi oluşturuyor.