Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak amacıyla yeni bir dijital projeyi hayata geçiriyor.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak amacıyla ‘Adımla Manisa’ mobil uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kullanıcıların günlük adımlarını takip edecek olan uygulama, yürüyüş alışkanlığını eğlenceli hale getirirken birbirinden değerli ödüller de kazandıracak. Projenin tanıtımı, 16 Eylül Salı günü saat 18.00’de Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında tanıtılacak olan proje, Manisa’da sağlıklı yaşamı destekleyen en önemli adımlardan biri olacak. Hayata geçirdiği mobil uygulamalarla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulamayla toplumun fiziksel aktivite düzeyini artırmayı hedefliyor.

Kullanıcı dostu ara yüzüyle kolay bir kullanım sunacak olan ‘Adımla Manisa’ uygulamasını ilk kez indiren vatandaşlar, telefon numarası ve doğrulama kodu ile hızlıca giriş yapabilecek. Uygulamada; gün içerisinde atılan adımlar, yürünen kilometre, yakılan kalori, kalp atış hızı ve çıkılan kat gibi veriler takip edilebilecek. Ayrıca en çok adım atan ilk 3 kullanıcının sıralaması görüntülenebilecek ve harita üzerinden yürüyüş güzergâhları seçilerek anlık takip yapılabilecek.

ADIMLAR ÖDÜLE DÖNÜŞECEK

Uygulama ile günlük yürüyüşlerden kazanılan puanlar, kahve, kitap, spor etkinliklerine bilet ve kurs katılımları gibi ödüllere dönüşecek. Ayrıca günlük olarak kahve ödülleri de verilecek. En çok etkinliğe katılan ve en fazla adım atan ilk 3 kullanıcı ise elektrikli bisikletle ödüllendirilecek.

PROJENİN LANSMANI ATATÜRK KENT PARKI’NDA

‘Adımla Manisa’ projesinin tanıtımı, “Sağlıklı Bir Gelecek İçin İlk Adımı Birlikte Atalım!” sloganıyla 16 Eylül Salı günü saat 18.00’de Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılacak olan tanıtımla Manisa’da hem dijital kolaylık hem de sağlıklı yaşam alışkanlıkları aynı anda desteklenecek.