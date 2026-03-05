Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, toplu taşımada dijital dönüşümün ele alındığı uluslararası IT-TRANS Fuarı'na katıldı. Almanya'nın Karlsruhe kentinde düzenlenen organizasyon, dünyanın dört bir yanından ulaşım sektörü temsilcilerini, teknoloji geliştiricilerini ve uzmanları bir araya getiriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Başkan Çavuşoğlu'na Ulaşım Dairesi Başkanı Cem Bağcı ve teknik heyet de eşlik ediyor. Toplu taşımanın dijital dönüşümüne odaklanan uluslararası fuar ve kongre, 3-5 Mart 2026 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleri ve uzmanlarını bir araya getiriyor.

Ulaştırma işletmecileri, belediyeler, bilim ve araştırma kurumları, endüstri ve siyaset dünyasından temsilciler fuarda yeni teknolojileri, yenilikçi uygulamaları ve stratejik yaklaşımları değerlendirme imkanı buluyor.

2008 yılından bu yana toplu taşımada dijitalleşme alanında önemli bir buluşma noktası olan IT-TRANS, 6 binden fazla ziyaretçi, 240 fuar katılımcısı ve 120 kongre konuşmacısının yanı sıra 30'dan fazla ülkeden yaklaşık 500 kongre ziyaretçisini ağırlıyor.

Fuarda talebe dayalı ulaşım, otonom ve kırsal mobilite, dijital biletleme sistemleri, veri ve siber güvenlik, akıllı şehirler, sürdürülebilir enerji, araç konseptleri ve yolcu deneyimi gibi başlıklar ele alınıyor.





'HEDEFİMİZ DAHA VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM ALTYAPISI'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, fuar kapsamında Avrupa'daki iyi uygulama örneklerini inceleyerek toplu taşıma alanındaki yeni teknolojileri ve çözümleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Başkan Çavuşoğlu, 'Şehir içi toplu taşıma hizmetlerimizi daha da geliştirmek, otobüs işletmeciliği süreçlerimizi iyileştirmek ve çevreci, sürdürülebilir ulaşım uygulamalarını yakından takip etmek amacıyla Almanya'da düzenlenen IT-TRANS Fuarı'na katılım sağladık. Avrupa'daki iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyerek dijitalleşme, akıllı ulaşım sistemleri ve çevre dostu toplu taşıma çözümleri konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Denizli'mizde daha konforlu, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.