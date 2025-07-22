İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü, Yazar İlhan Soytürk’ün “Unutulan İnsanlar” adlı romanı kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde 6 yıldır edebiyat dünyasına nitelikli eserler kazandırmayı amaçlayan yarışmaya bu yıl 35 eser başvurdu.

Seçici kurul, Unutulan İnsanlar romanını; bir dönemin görünmeyen yönlerini gün yüzüne çıkarması, Türkiye’nin toplumsal gerçekliklerini sade ve akıcı bir dille ortaya koyması, yalnızca bireysel hikayelere değil, çevresel ve toplumsal sorunlara da özgün betimlemelerle ışık tutması nedeniyle ödüle değer buldu.

Roman, aynı zamanda toplumsal ve siyasal değişimlerin birey üzerindeki etkilerini gözlem gücüyle aktarması, Anadolu anlatı geleneğini çağdaş anlatım teknikleriyle harmanlaması yönüyle de dikkat çekti. Beş kişilik seçici kurulda Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt’un yanı sıra; yazar Öner Yağcı, şair ve yazar Hidayet Karakuş, yazar Bahri Karaduman ile yazar ve eleştirmen Adnan Binyazar yer aldı.

BAŞKAN YILDIZ: “FAKİR BAYKURT’UN İZİNDEN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Toplumsal değişimin ve gelişimin ancak sanat ile mümkün olduğunu ifade den Başkan Yıldız, “Bu yıl da birbirinden değerli 35 eserin yarıştığı yarışmamızda, Sayın İlhan Soytürk’ün ‘Unutulan İnsanlar’ adlı romanı, yalnızca bireysel değil toplumsal belleğimize de hitap eden güçlü anlatımıyla öne çıktı. Kendilerini kutluyor, Türk edebiyatına kattıkları değer için teşekkür ediyorum. Fakir Baykurt’un emek, eşitlik ve halkçı edebiyat anlayışı bizlere her zaman yol göstermeye devam edecek, onun izinden yürümeye, bu toprakların hikayesini anlatmaya, yeni kalemlere alan açmaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

İLHAN SOYTÜRK KİMDİR?

Sivas’ın Gemerek ilçesi, Kocaoğlu köyünde 1958 yılında doğan Soytürk, Gemerek’te ortaokul ve lise, Adana Düziçi Eğitim Enstitüsü’nde yükseköğrenimini tamamladı. Isparta, Şanlıurfa ve İzmir’de öğretmenlik yaptı. Evli ve bir kız babası olan yazar yaşamını İzmir’de sürdürmektedir. Güneydoğu gazetesi, Çağdaş Türk Dili, Aykırısanat, Çalı, Berfin Bahar, Damar, Güncel Sanat, Kurgu, Anzılha, Minerva, Dördüncü Yeni, Yeni Aşk, Aydınca, Afrodisyas, Öğretmen Dünyası, Işığın Kaynağı, Sarmal Çevrim dergilerinde şiir, öykü ve makale yayımladı.

2001 Yılı Mevlüt Kaplan Edebiyat Ödülü Çocuk Romanı Yarışmasında “Sen Olabilirsin” adlı romanıyla ikinci oldu. Karşıyaka Belediyesinin 2022 Öykü ve Oyun Yazma Yarışmasında mansiyon aldı.2.Homeros Öykü Yarışmasında "Gezi" adlı öyküsü(mansiyon) yayımlanacak öyküler arasında yer alan İlhan Soytürk daha çok çocuklar için yazmaktadır. Yetişkinler İçin ise; Yitik Zamana Ağıt (Şiir)Alevlerin Halayı (Öykü),Çerez Günler Eşiği (Şiir),Adil Demir Sitesi Bornova (Bölgeye Adını veren Site) Anı-Belgesel Roman, Bağımsızlık(Şiir Seçkisi)