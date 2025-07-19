Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Baran Doruk Şimşek, Ahmet Çınar Bakkal ve Eymen Sarıtaş, 21–28 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’nün yüzme branşında milli formayla yarışacak genç sporcuları, hem Eskişehir’in hem de ülkemizin gururu oldu. 25–28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Gençlik Oyunları’nda yüzme müsabakalarında kulaç atacak olan üç sporcu, zorlu hazırlık sürecinin ardından Avrupa arenasında madalya mücadelesi verecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada spora ve sporcuya verilen desteklerin meyvesini verdiği belirtilerek “Milli takıma seçilen genç yüzücülerin azmi ve disipliniyle önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olan Baran Doruk Şimşek, Ahmet Çınar Bakkal ve Eymen Sarıtaş’a Avrupa yolculuklarında başarılar diliyoruz.” denildi.