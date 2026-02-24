Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne bağlı çöp aracı, Mezitli Çevlik'te ormanlık alana atık döktü. Çevre Bakanlığı, belediyeye 4 milyon 692 bin TL ceza kesti ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de yapılan denetimlerde, Yenişehir Belediye Başkanlığına bağlı çöp toplama aracının Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana atık döktüğü tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sonucunda, belediyeye 4 milyon 692 bin TL idari ceza uygulandı. Ayrıca olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

https://twitter.com/csbgovtr/status/2026211188799860972

Bakanlık yetkilileri, ormanlık alanlara atık bırakılmasının çevreye zarar verdiğini ve bu tür ihlallere karşı denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceğini açıkladı.