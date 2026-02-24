Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı 2025 yılı verilerine göre, evlenen çift sayısı 552 bin 237'ye gerilerken, boşanan çift sayısı 193 bin 793 oldu. Kaba evlenme hızı binde 6,43, kaba boşanma hızı ise binde 2,26 olarak gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2025 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılında 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025'te 552 bin 237'ye düştü. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2025'te binde 6,43 oldu.

Boşanma tarafında ise artış gözlendi. 2024'te 188 bin 963 olan boşanan çift sayısı, 2025'te 193 bin 793'e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma oranı yani kaba boşanma hızı ise binde 2,26 olarak kaydedildi.

EVLENME VE BOŞANMA HIZINDA İLLER

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu iller: Gaziantep (binde 7,76), Osmaniye (binde 7,68), Şanlıurfa (binde 7,50).

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu iller: Tunceli (binde 4,18), Gümüşhane (binde 4,58), Ardahan (binde 4,67).



Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu iller: İzmir (binde 3,28), Antalya (binde 3,21), Denizli (binde 3,14).

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller: Hakkari (binde 0,51), Şırnak (binde 0,52), Bitlis (binde 0,63).

YABANCI UYRUKLU EVLİLİKLER

Toplam evlenmelerde yabancı kişilerle yapılan evlilikler de dikkat çekti.

2025 yılında yabancı damatlar 5 bin 347 (yüzde 1,0), yabancı gelinler ise istatistiki verilere 28 bin 646 (yüzde 5,2) kişi olarak yansıdı.

Yabancı damatlar arasında Suriyeliler yüzde 20,9, Almanlar yüzde 18,8 ve Afganlar yüzde 5,0 ile öne çıktı. Yabancı gelinlerde ise Suriyeliler yüzde 13,8, Özbekler yüzde 13,7 ve Faslılar yüzde 9,6 olarak kaydedildi.

BOŞANMALARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2025'te boşanan 193 bin 793 çiftten 191 bin 371 çocuğun velayeti verildi.

Çocukların yüzde 74,6'sı anneye, yüzde 25,4'ü babaya verildi. Boşanmaların yüzde 34,0'ü evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 20,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı arasında gerçekleşti.