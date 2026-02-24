TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürecindeki destekleri dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürecindeki öncülüğü ve desteği nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirtti.

Komisyonda yer alan siyasi partilerin genel başkanlarıyla da görüşeceğini ifade eden Kurtulmuş, sürecin Türkiye için 'tarihi bir eşik' olduğunu vurguladı. Daha önce terörün sona erdirilmesine yönelik girişimlerin Meclis zeminine taşınamadığını hatırlatan Kurtulmuş, bu kez TBMM'de grubu bulunan partilerden birisi dışında tamamının katılımıyla bir komisyon kurulduğunu ve kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Komisyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan metnin hiçbir siyasi partinin tek başına görüşü olmadığını belirten Kurtulmuş, 'Bu metin, komisyonda bulunan bütün partilerin ortak çalışmasıdır ve 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edilmiştir' dedi.

Toplumun geniş kesimlerinin rapora olumlu yaklaştığını ifade eden Kurtulmuş, bundan sonraki sürecin de TBMM çatısı altında şeffaflık ve samimiyetle yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Genel Kurul'un gerekli yasal düzenlemeleri kısa sürede olgunlaştırmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kurtulmuş, Bahçeli'nin süreçteki yapıcı ve yol gösterici tavrının diğer siyasi partilere de örnek olduğunu belirterek teşekkür etti.

Açıklama sırasında Bahçeli de Kurtulmuş'a eşlik etti.