Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 168 ismin imzasını taşıyan 'Laiklik Bildirisi'ni değerlendirerek, ramazan etkinliklerini eleştiren bildiriye sert tepki gösterdi ve konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında, okullarda düzenlenen ramazan etkinliklerini hedef alan 'Laiklik Bildirisi'ne tepki gösterdi. Bakan Tekin, bildirinin okulları, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri hak etmedikleri ithamlarla suçladığını belirterek, söz konusu suçlamaların yargıya taşınacağını açıkladı.

BAKAN TEKİN'DEN SERT YANIT

Bakan Tekin, bildirideki 'Talibanlaştırma' ve 'siyasal İslamcı' ifadelerini eleştirerek, 'Biz ramazan ayında millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek etkinlikler düzenliyoruz. Bunu Talibanlaştırmak olarak görmek kabul edilemez' dedi. Ayrıca bildirideki 'laik hukuk düzenini adım adım ortadan kaldırma' suçlamasına karşı çıkarak, 'Laiklik, insanların dinî inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alır. Bizim yaptığımız uygulamalar bununla çelişmiyor' ifadelerini kullandı.

Ramazan etkinliklerini 'yüzde 99'u Müslüman olan topluluğun gönüllü katılımıyla cıvıl cıvıl' olarak nitelendiren Bakan Tekin, bildiriye imza atanların okulları ve katılımcıları gerici azınlık olarak tanımlamasını hakaret olarak değerlendirdi.

https://twitter.com/ahaber/status/2025992233732739214

ANAYASAL DAYANAK VE GÖNÜLLÜLÜK VURGUSU

1982 Anayasası'na atıf yapan Tekin, temel hak ve özgürlüklerin tüm vatandaşlara ait olduğunu belirtti. Ramazan etkinliklerinin 'toplumun huzuru, millî dayanışma ve birliği' desteklediğini ifade eden Tekin, uygulamaların laiklik ve sosyal hukuk devleti ilkesiyle çelişmediğini söyledi.

Öğretmenlerden gelen geri bildirimlere de değinen Bakan Tekin, katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığını, kimsenin zorunlu tutulmadığını ve sosyal medyada iddia edildiği gibi 'ramazan çetelesi' gibi uygulamaların olmadığını belirtti. Bakan Tekin, etkinliklerin amacının toplumsal barış, millî birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu vurguladı ve bildiriyi 'okullara ve katılımcılara yönelik haksız suçlama silsilesi' olarak nitelendirdi.