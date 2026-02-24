Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te araç içinde bıçaklanarak öldürülen K.T.'nin soruşturmasında, şüpheli S.T. tutuklanırken, diğer şüpheliler H.B., H.H. ve M.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özbekistan'da işlenen kasten öldürme olayıyla ilgili soruşturmanın detaylarını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasına göre, maktul K.T., şüpheliler H.B., H.H. ve S.T. ile birlikte araçla Özbekistan'ın Taşkent İli, Urgenç mevkii yönünde seyir halindeyken, şüpheli S.T. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Şüphelilerin cesedi yol kenarında üzerine kum dökerek gizlediği ve ardından Türkiye'ye döndüğü belirtildi. Özbekistan yetkililerinin ihbarı üzerine Türkiye'de başlatılan adli soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilere yardım ettiği tespit edilen M.Ç. ile birlikte diğer şüphelilere eş zamanlı gözaltı işlemi uygulandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadeler doğrultusunda şüpheli S.T.'nin tutuklanmasına, H.B., H.H. ve M.Ç.'ye ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini duyurdu.