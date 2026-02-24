Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NAVDAT sistemi ve 'Denizciliğin İnterneti' altyapısıyla İstanbul merkezli yeni istasyonlar kurulacağını açıkladı. Projeyle Boğazlar ve stratejik geçiş noktalarında gemi hareketliliği anlık takip edilecek.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, denizcilik haberleşmesinde dijital dönüşüm için yeni bir adım atıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NAVDAT sistemiyle Türkiye'nin deniz güvenliğini üst seviyeye taşıyacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, 'Denizciliğin İnterneti' olarak tanımlanan yeni nesil haberleşme altyapısı sayesinde özellikle Türk Boğazları ve stratejik geçiş noktalarında gemi trafiğinin anlık olarak izleneceğini belirtti.

İSTANBUL MERKEZLİ YENİ NAVDAT İSTASYONLARI KURULACAK

Açıklamaya göre İstanbul merkezli kurulacak yeni NAVDAT istasyonları ile gemilere kesintisiz, güvenli ve yüksek hızlı iletişim desteği sağlanacak. Böylece seyir güvenliği artırılırken, olası risklere karşı daha hızlı müdahale imkânı sunulacak. Projenin, denizcilik haberleşme ağını küresel standartların da ötesine taşımasının hedeflendiğini vurgulayan Uraloğlu, 'Mavi Vatan'da dijitalleşme vizyonumuzu kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle birlikte Türkiye'nin denizlerdeki dijital altyapısının güçlendirilmesi ve stratejik geçiş noktalarında güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.