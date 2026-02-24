Millî Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğaz Komutanlığı/Anadolukavağı'nda, İstanbul bölgesinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara destek sağlamak amacıyla Deniz Kuvvetleri personeline yönelik kapsamlı eğitimler düzenlediğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Boğaz Komutanlığı/Anadolukavağı'nda icra edilen eğitimlere, İstanbul bölgesindeki ve bölge dışındaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli katıldı.

Eğitimler, olası afet ve acil durumlarda etkin müdahale ve destek sağlama kapasitesini artırmayı hedefledi.

Eğitim kapsamında; arama ve kurtarma araç ile malzemelerinin deniz yoluyla intikali, çadır ve konteyner kent kurulumu, yaralıların tahliyesi, yangına müdahale, komuta merkezi kurulması konuları işlendi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/2026184488275808584

Milli Savunma Bakanlığı, bu tür eğitimlerin afet ve acil durumlara hazırlıkta kritik öneme sahip olduğunu vurgularken, Deniz Kuvvetleri'nin görev bölgelerinde halkın güvenliğine katkı sağlama kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğinin altı çizildi.