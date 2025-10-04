Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 25. Sanat Sezonu'na Shakespeare'in ölümsüz eseri Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası ile güçlü bir açılış yaptı. Usta şair Can Yücel'in Türkçe söylemi, Hakan Çimenser'in rejisiyle yeniden hayat bulan eser, 'Bahar Noktası' Mersinli sanatseverlerin karşısına çıktı.

MERSİN (İGFA) - Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen prömiyerde salon tamamen doldu. Seyirciler, rüya ile gerçeğin birbirine karıştığı büyülü atmosferde unutulmaz bir gece yaşadı. Zehra Alev Tol'un dekor ve kostüm tasarımıyla göz kamaştıran oyunda; ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu, müzik tasarımını Cem Altun, koreografiyi Serbülent Biçer, dramaturjiyi ise Taner Çelik üstlendi. Dev bir kadroyla sahneye taşınan oyun, hem görsel hem duygusal yönüyle tam bir sanat şöleni sundu.

Aşkın deliliğini, rüyanın büyüsünü ve doğanın uyanışını anlatan Bahar Noktası, Shakespeare'in klasik metnini Anadolu'nun dokusuyla harmanlıyor. Oyunda, Atina'nın genç aşıkları kadim yasalardan kaçarken kendilerini cinler ve perilerle dolu sihirli bir ormanda buluyor. Gerçekle hayalin, vuslatla ayrılığın iç içe geçtiği bu masalsı yolculuk, Mersin Şehir Tiyatrosu'nun oyuncularıyla yeniden hayat buluyor. Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği prömiyer sonunda oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

Avcı: 'Burası bir sanat ocağı'

Oyuna, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i vekaleten katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Hamit Mert Avcı, belediyeciliğin sadece en iyi asfaltı dökmek yada en iyi hasta bakımını sağlamakla olmadığını aynı zamanda insanı merkezine koymayı ve onu anlamaya çalışmayı da barındırdığını söyleyerek, 'İnsanı doğru şekilde anlamak için insanı en iyi şekilde anlatmak lazım. Büyükşehir Belediyemizin bu vazifeyi dört dörtlük yapmasına vesile olan, insanı iyi şekilde anlatmamızı sağlayan ve burayı bir sanat ocağına çeviren çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma Başkanınız Vahap Seçer adına teşekkür etmek istiyorum. Emekleriniz boşa çıkmamış. Hepinize teşekkür ediyorum. Sezonun ilerleyen oyunlarında, bu oyunun tekrarlarında görüşmek üzere' dedi.

Özdülger: 'Mersin Büyükşehir Belediyesi bir sanat fabrikasına sahip'

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, yeni tiyatro dönemine başlamanın kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu söyledi. Oyuncu kadrosuyla birlikte çok güzel işler yapmaya devam edeceklerini kaydeden Özdülger, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi bir sanat fabrikasına sahip. Bunun mimarı da Başkanımız Sayın Vahap Seçer. Buradan kendisine teşekkürlerimizi sunuyorum. Yolumuz uzun. Bu yolu hep beraber başarıyla ve emin adımlarla yürüyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Bu güzel gece çok büyük bir performans ve büyük bir emek. Mersin Şehir Tiyatrosu'nun bir ferdi olarak tüm arkadaşlarımı ve rejisörümüz Sayın Hakan Çimenser nezdinde de tüm yaratıcı kadroyu kutluyorum' ifadelerine yer verdi.

Çimenser: 'Bu kadroyla gurur duymamak imkansız'

Oyunun rejisörlüğünü üstlenen Hakan Çimenser, Mersin Şehir Tiyatrosu'nun güçlü kadrosuyla gurur duyduklarını söyleyerek, 'Bu kadroyla gurur duymamak imkansız. Canla başla çalışıyorlar. Bence burada çok yetenekli bir grup var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Vahap Bey'e buraya olan katkılarından dolayı teşekkür ederim. Çünkü her şehirde bir tiyatro olması gerekir ve şehrin tiyatrosu çok daha önemlidir. Çünkü o şehrin tiyatrosudur. İstanbul'a döneceğim ama kalbim burada kalacak. Gelecekte de çok başka ve çok güzel işlere imza atacağınızı düşünüyorum' diye belirtti.

Erdönmez: 'Şehir Tiyatrosu bu kentin kalbidir'

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, Bahar Noktası oyunuyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 25 yıllık yolculuğunun perdesini açtıklarını söyleyerek, 'Bir şehir yalnızca yollarıyla, binalarıyla büyümez. Bir şehir; tiyatrosuyla, kültür ve sanatıyla büyür. Çünkü tiyatro bir kentin yansımasıdır, hafızasıdır. Yarına kalan en güçlü mirasıdır. 25 yıldır bu sahnede birlikte güldük, birlikte ağladık, birlikte düşündük ve bugün bir kez daha gördük ki Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu kentin kalbidir' dedi.

Başkan Yıldız: 'Oyun çok güzeldi'

Tiyatroyu izlemeye gelenler arasında yer alan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yıldır sanata çok ciddi yatırımlar yaptığını ifade etti. Yıldız, 'Büyükşehir'in, bu kentin sanat ihtiyacını ve açığını görüp bu yönde yatırımlar yapması çok güzel. Oyunları tüm ilçelere, mahallelere ve gidebildiği her yere ulaştırması da ayrıca önemli. Bugünkü oyun da çok güzel ve eğlenceliydi' dedi.

Tunç: 'Oyuncular çok başarılılar'

Vatandaşlardan Tülay Tunç, oyunu çok güzel bulduğunu ifade ederek, 'Çok beğendim. Çok büyük bir emek var. Arkadaşlar çok çaba sarf etmiş. Hepsini yürekten kutluyorum. Oyuncuların performansı harikaydı, çok başarılılar' dedi.

Şeneldir: 'Oyun beklediğimden daha güzeldi'

Üniversite öğrencisi Süreyya Sami Şeneldir, oyunun beklentisinin çok üstünde olduğunu ifade ederek, 'Beklediğimden daha güzeldi. Oyuncuların performansı çok güzeldi. Ben üniversite öğrencisiyim. 'Okuldaki tiyatro bölümüne girmem lazım' diye düşünmeye başladım çünkü çok etkilendim, oyunu ve oyuncuları gördükçe heyecanlandım' ifadelerini kullandı.