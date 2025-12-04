Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toroslar ilçesinde kurduğu Hobi Parkı'nda kış hazırlıkları tamamlanarak, yeni sezon için kapılar aralandı.

MERSİN (İGFA) - Şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelen park, hem belediye ekiplerinin hem de kullanıcıların kendi alanlarında yaptığı çalışmalarla kışa hazır hale geldi.

Arpaçsakarlar Mahallesi'nde 16 bin 600 metrekarelik alanda kurulan Hobi Parkı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın düzenli bakım çalışmalarıyla 4 mevsim yaşayan bir merkez olmayı sürdürüyor.

Ekipler; kış öncesi çim biçme, budama, yabani ot temizliği, ilaçlama ve sulama gibi bakım hizmetlerini tamamladı. Böylece parkın yeşil alanları, kış aylarında da düzenli ve sağlıklı görünümünü sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR HOBİ PARK'TA KIŞ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Parkta kendilerine ait kulübe ve ekim alanına sahip vatandaşlar da hazırlık sürecine katılarak, kışlık sebzelerinin tohumlarını toprakla buluşturdu. Marul, maydanoz, nane, dereotu, pırasa, karnabahar, brokoli, kırmızı ve beyaz lahana, havuç, turp ve patates gibi sebzeleri ekerek kendi üretim alanlarında zaman geçiren kullanıcılar, hem doğayla temas kurmanın hem de günlük streslerinden uzaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ediyor.

Birçok vatandaş; şehir merkezinin gürültüsünden uzaklaşarak, kendi sebze ve meyvelerini üretmenin kendilerine terapi gibi geldiğini belirtiyor. Kış sezonu boyunca da açık olan park, vatandaşların hem üretip hem de dinlenebileceği bir yaşam alanı sunmayı sürdürecek.