Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına Geyve'de devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Alıplar Mahallesi'nde başlattığı 10 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasıyla ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan tüm grup yolları ve caddelerde işlemi tamamlamış olacak. 14 bin ton asfaltın kullanılacağı son çalışma tamamlandığında Geyve'nin çehresi değişmiş olacak.

İlçenin kırsal ulaşımı açısından önemli bir güzergâh olan Alıplar Mahallesi'nde başlatılan çalışmalarla Geyve yolları daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşıma kavuşacak.

Geyve'de uzun yıllardır devam eden ulaşım yatırımlarının son halkası olan bu çalışma ile Büyükşehir Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde sorumluluk sahasında bulunan tüm grup yolları ve caddeleri tamamlamış olacak.

14 bin ton sıcak asfalt

Toplam 10 kilometrelik güzergâhta 14 bin ton sıcak asfalt kullanılacak çalışma tamamlandığında Geyve'de Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda yer alan grup yollarının hepsi yenilenmiş olacak.

Alıplar Mahalle Muhtarı Hüseyin Yüksel, daha önceden yolların oldukça bozuk ve araçların ciddi şekilde zarar gördüğünü ifade ederek, 'Şimdi vatandaşlarımız da yapılan çalışmalardan son derece memnun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

AK Parti Geyve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ertürk,'Yapılan çalışmadan gerçekten çok memnunuz, olması gereken bir hizmetti. Allah'ın izniyle kısa zamanda bittiğinde çok daha güzel olacak' derken; AK Parti Geyve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demir, 'Büyükşehir Belediyemizin yaptığı asfalt hizmeti gerçekten çok güzel ve başarılı oldu. Mahalle halkımız da bu hizmetten çok memnun kaldı.'