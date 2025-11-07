Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kent genelinde yürütülen asayiş, güvenlik ve trafik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ziyarette İl Emniyet Müdürü ve birim amirlerinden yapılan çalışmalarla ilgili detaylı brifing alan Vali Faik Oktay Sözer, emniyet teşkilatının gayretli çalışmalarını değerlendirdi.

Vali Sözer, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için fedakârca görev yapan tüm emniyet personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. 'Emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden görev yapıyor. Bu özverili çalışmalar, ilimizde huzur ve güven ortamının tesisinde büyük rol oynuyor' diyen Vali Sözer, emniyet personelinin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.