Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde ve Çocuk Meclisi’nin isteği doğrultusunda hayata geçirilen, çocukların sanatsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla birçok etkinliğin düzenlendiği ‘Atakent Çocuk Hobi Atölyesi’, hem çocukların hem velilerin gözdesi oldu.MERSİN (İGFA) - Mersin'in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi’nde yaklaşık 8 ay önce açılan atölye, bölgedeki çocuk atölyesi eksiğini giderdi. Bu anlamda velilerin büyük beğeni ve takdirini toplayan atölye, 5-12 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Atakent Çocuk Hobi Atölyesi’nde; resim, müzik, el sanatları, kil ve seramik çalışmaları ile oyun atölyeleri gibi geniş yelpazede sunulan etkinlikler, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekliyor.

Çocukların hayal güçlerini ortaya koyabilecekleri yaratıcı bir ortam sunan Atakent Çocuk Hobi Atölyesi, onların üretken, özgüvenli ve sosyal bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Atölyeden yararlanmak isteyen çocuklar, kayıt oluşturduktan sonra istedikleri saatlerde etkinliklere katılabiliyor ve yaş gruplarına göre belirlenen programlardan da faydalanabiliyor.

YARDIMCI: “ATÖLYEDE GENİŞ YELPAZEDE ETKİNLİKLER YAPILIYOR”

Atölye Sorumlusu Nida Yardımcı, projenin çocukların sadece katılımcı değil, karar verici olarak da sürece dahil olduklarını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. Yardımcı, “Atölyemiz; çocukların hem keyif alabilecekleri hem de gelişimlerini destekleyici etkinliklerle dolu. Aynı zamanda paylaşım, birlikte üretim ve özgürce ifade ortamı sunarak onların sosyal becerilerini de geliştiriyoruz” dedi.

Atölyeye katılan çocuklar ve veliler, etkinliklerden duydukları memnuniyeti sıkça dile getiriyor. Veliler, çocuklarının her gün sabırsızlıkla atölyeye gitmek istediklerini ve bu ortamın hem çocuklar hem de aileler için sosyal bir buluşma noktası haline geldiğini ifade ediyor.