Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katkı sağlamaya devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası bünyesinde "Canva ile Dijital Tasarım" eğitimi başlatıyor. 16-30 yaş arası gençlerin katılabildiği eğitim için kayıtlar devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Meslek Fabrikası, gençlerin çağın teknolojik ve ekonomik gelişmelerini yakından takip etmesi ve bunların aktif parçası hâline gelmesi amacıyla eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Halkapınar'daki Meslek Fabrikası binasında yer alan Dijital Gençlik Merkezi'nde "Canva ile Dijital Tasarım" eğitimi düzenlenecek.

18 Eylül Perşembe 13.30-17.00 saatleri arasında verilecek eğitim, ücretsiz olacak.

Katılımcılar, Endüstri Mühendisi Simge Erkin'in rehberliğinde grafik tasarım platformu Canva'yı kullanmayı A'dan Z'ye öğrenecek, portfolyo oluşturabilecek ve yapay zekâ ile içerik üretebilir hâle gelecek. 16-30 yaş arası gençlerin katılabildiği ve kontenjanın sınırlı olduğu eğitime kaydolmak isteyenler https://www.ibbmeslekfabrikasi.com/tr/Kayitol/59 adresini ziyaret edebiliyor.