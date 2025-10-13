Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine-ekipman desteklerini sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Destekler, üreticilerin bağlı oldukları Sulama Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri üzerinden sağlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda 2025 yılında 7 adet olmak üzere, bugüne kadar toplamda 24 adet Ceviz Soyma Makinesi'ni de üreticilere kazandırdı. Destekten yararlanan mahallelerden biri de Mezitli ilçesine bağlı Demirışık Mahallesi oldu.

2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek, üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Ceviz Soyma Makineleri, saatte 800-1000 kilogram ceviz soyabiliyor. Böylece normal şartlarda 8-10 kişinin bir günde yapabileceği iş, makinelerle 1 saatte tamamlanabiliyor. Daha önce imece usulü günlerce ceviz soyan çiftçiler, böylece büyük bir iş gücü yükünden kurtulmuş oldu.

Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgelerin üretim özelliklerine göre küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik proje üretmeye devam ediyor.

Topkara: 'Üreticilerimiz, makine desteğimiz ile ellerini karartmadan cevizlerini soyacaklar'

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, Büyükşehir Belediyesi'nin makine-ekipman destekleri kapsamında küçük ve orta ölçekli üreticilere, bağlı bulundukları Sulama Kooperatifleri ya da Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri üzerinden makine destekleri sağlamaya devam ettiklerini belirterek, 'Bu destekler kapsamında olan makinelerimizden bir tanesi de Ceviz Soyma Makinesi. 2025 yılında 7 adet olmak üzere, bugüne kadar il genelinde toplamda 24 adet Ceviz Soyma Makinesi desteğinde bulunduk. Destek verilen mahallelerden bir tanesi de Mezitli ilçesine bağlı Demirışık Mahallesi. Büyükşehir olarak 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede üreticilerimize toplam 825 adet makine desteği sağladık. Bu desteklerimizdeki amacımız, iş gücünden ve zamandan tasarruf ederek, üreticilerin ekonomilerine katkı sağlamak' dedi.