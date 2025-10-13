Depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilen Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımına başlandı. Proje tamamlandığında huzurevi, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan huzurevinde sağlık hizmetleri kapsamında, doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog veya psikiyatrist, müşahade alanı ve geçici muhafaza odası bulunacak. Gündüzlü bakım ünitesinde, dinlenme odaları, grup çalışma alanı ve yaşlı bakım bölümleri yer alacak.

Sosyal alanlar olarak, açık ve kapalı spor alanları, sosyalleşme ve dinlenme salonları, kuaför ve berber hizmeti sunulacak. Destekleyici hizmet alanlarında: çamaşırhane, ütü odası ve açık aktivite alanları bulunacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Hüseyin Erdem Yenice 'Üç ana bloktan oluşacak yapı, 2 bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilecek. Yapının taban oturumu bin 900 metrekare, toplam inşaat alanı ise 8 bin 130 metrekare.

Ayrıca peyzaj alanı içerisinde, misafirlerimizin dinlenebileceği ve gezebileceği avlumuz tasarlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın yaşalmış vatandaşlarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir' dedi.