Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımda verimliliği artırmak ve girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla “Toprak Analiz Cihazı Desteği Projesi”ni hayata geçirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilerin doğru gübreleme yaparak hem verimliliği artırmaları hem de maliyetlerini düşürmeleri amacıyla ‘Toprak Analiz Cihazı Desteği Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında 2023 yılında Mut Ziraat Odası’na, 2024 yılında ise Akdeniz Ziraat Odası’na mobil toprak analiz cihazları teslim edildi.

Büyükşehir’in üretici dostu projesi sayesinde; azot, fosfor, potasyum dahil en az 8 farklı değerin ölçümü ile toprak ph, toprak tipi, organik madde, kil, katyon değişim kapasitesi ölçülebiliyor. Bu cihazlarla odaya kayıtlı üreticilerin tarım arazilerinde yerinde toprak analizleri gerçekleştiriliyor. Elde edilen sonuçlara göre toprakların besin maddesi durumları belirlenirken, üreticilere bilimsel verilere dayalı gübreleme önerileri sunuluyor. Böylece hem gereksiz gübre kullanımının önüne geçiliyor hem de toprakların uzun vadeli korunması sağlanıyor.

DURMAZ: “PROJENİN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DAHA FAZLA ÜRETİCİYE ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, üreticilerin doğru gübre uygulamaları ile toprak verimliliğinin artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ile ‘Toprak Analiz Cihazı Dağıtım Projesi’nin hayata geçirildiğini söyledi. Durmaz, “2023 yılında Mut Ziraat Odası’na, 2024 yılında ise Akdeniz Ziraat Odası’na toprak analiz cihazlarımız teslim edildi. Bu cihazlar aracılığıyla üreticilerimiz kendi tarım arazilerinde toprak analizlerini gerçekleştiriyor. Bu analiz sonucunda topraklarındaki besin maddesi değerlerinin durumuna göre üreticilerimize bilimsel verilere dayalı gübreleme önerileri sunuluyor. Böylece gereksiz gübrelemenin önüne geçilmiş ve toprağın uzun vadede korunması sağlanıyor” dedi.