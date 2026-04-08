Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projeleriyle vatandaşların yaşamına dokunmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK Meslek Edindirme Kurs Merkezleri'nde verilen ücretsiz 'Hasta ve Yaşlı Öz Bakımı' kursu, hem meslek edinmek isteyenlere hem de mevcut bilgisini geliştirmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor.

Toplam 160 saat süren ve 9 kişilik sınıflarda gerçekleşen eğitim programında kursiyerler; hijyen, temel bakım, beslenme, hasta ile iletişim ve ilk yardım gibi konularda kapsamlı bilgi ediniyor.

Eğitimler yalnızca teorik anlatımla sınırlı kalmayıp, uygulamalı derslerle de desteklenerek katılımcıların sahaya hazır hale gelmesi hedefleniyor. Büyükşehir'in sunduğu bu kurslar sayesinde bazı vatandaşlar aldıkları eğitimleri ileri seviyeye taşırken, bazıları ise sıfırdan bir meslek edinerek iş hayatına adım atıyor.

Özellikle bakım hizmetleri gibi nitelikli personel ihtiyacının yüksek olduğu bir alanda verilen bu eğitimler, istihdama da doğrudan katkı sağlıyor.

Kurs sürecinin ardından da desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mezun kursiyerleri kariyer yolculuklarında yalnız bırakmıyor.

Eğitimini tamamlayan katılımcılar, donanımlı birer bakım personeli olarak iş arama sürecine hazırlanırken, özgeçmişleri ilgili merkezler aracılığıyla sektörle buluşturuluyor.

Mersin Büyükşehir'in bu uygulaması; hem bireylerin meslek sahibi olmasına olanak tanıması, hem de toplumda bilinçli bakım hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sunmasıyla dikkat çekiyor.

IŞIK: 'AMACIMIZ, KURSİYERLERİ MESLEĞE HAZIRLAYARAK İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAK'

MERCEK Meslek Edindirme Kurs Merkezi Hal Şubesi Sorumlusu Emrah Ayhan Işık, 'MERCEK Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerimizde, hasta ve yaşlı bakım eğitimlerimiz devam etmekte. Kursiyerler; hijyen, temel bakım, iletişim ve ilk yardım konularında hem teorik, hem de uygulamalı eğitim almakta. Amacımız kursiyerleri mesleğe hazırlayarak istihdama katkı sağlamak ve bu alanda daha bilinçli hizmetleri yaygınlaştırmak' sözlerine yer verdi.