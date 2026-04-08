Kayseri'de 06-10 Nisan Mimar Sinan'ı Anma Haftası etkinlikleri devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Sanat Melikgazi'de Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi işbirliği ile gerçekleşen resim sergisi ve resim atölyesinde Mimar Sinan'ın eserleri sanatseverlerle buluştu.

Mimar Sinan'ın eserlerinin resmedildiği atölye ve Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin yapmış oldukları eserler, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy katıldı.

Sanat Melikgazi'nin böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimar Sinan'ın dünyada sayılı isimlerden birisi olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Sanat Melikgazi'mizde güzel bir sanat sergisini açmış bulunuyoruz. Mimar Sinan bizim için son derece önemli bir şahsiyet. Yalnızca ülkemizin ve şehrimizin değil; dünyanın sayılı isimlerinden biri. Birçok padişahla çalışıp yüzlerce eser ortaya çıkarmış. Bugün Sanat Melikgazi'de bu eserleri gençlerimizin emekleriyle görüyoruz. Gençlerimizin sanatla ilgili yapmış olduğu çalışmalar, gençlerimizin sanata olan ilgilerinin artması noktasında bizleri ümitlendiriyor. Yetenekli gençlerimizin olması son derece önemli. Bu gençlerin arasından da isim yapacak, nam salacak, gelecekte hatırlanacak birçok sanatçı çıkacaktır. Sanat Melikgazi, Kayseri'nin kalbinde sanatın daha iyi aşamalara gelmesine katkı sağlayacaktır. Sanat Melikgazi'de farklı atölyelerde sanat eğitimleri verilecek, uygulamalar yapılacak. '

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, 'Kayseri çok güzel bir şehir. Hem doğa güzellikleri hem de yetiştirmiş olduğu şahsiyetlerle, tarihi ve gastronomisiyle özel bir şehir. Mimar Sinan'ı Anma Etkinlikleri kapsamında Sanat Melikgazi'de bir aradayız. Başkanımıza bu güzel tesisi Kayseri'ye kazandırdığı için ayrıca teşekkür ederim. Tesisin içi ve dışarıdaki park önemli bir görevi ifa edecek. Etkinliklerimizin ve bu yeni mekanın hayırlı olmasını dilerim.' dedi.

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, 'Yıllardır yapılan Mimar Sinan Haftası kapsamında liseli gençlerimizin de etkinliğimize dahil olması, Mimar Sinan'ı tanıyarak onun eserleri hakkında bilgi sahibi olması çok önemli. Sanat Melikgazi'nin ve sergimizin hayırlara vesile olmasını dilerim.' dedi.

Başkan Palancıoğlu'na sanat merkezini kazandırmasından dolayı teşekkür eden İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, ' Öğrencilerimizin şehrimizin yetiştirdiği deha Mimar Sinan ile ilgili eserleri yapmaları çok anlamlı. Bu hafta kapsamında emeği geçen herkese, tüm kurumlarımıza teşekkür ederim.' dedi.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Mehmet Aksoy, okul faaliyetleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin yeteneklerinin sergilendiği etkinlik için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu 50 eser, 10 Nisan Cuma gününe kadar Sanat Melikgazi'de sergilenmeye devam edecek.