Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı önceleyen örnek projeleri, üreticinin yüzünü güldürmeye ve aile ekonomilerine destek olmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu kapsamda yürütülen 'Nergis Soğanı Dağıtım Projesi'nden faydalanan üreticiler, mis kokulu nergis çiçeklerini hasat ediyorlar. Tarsus'a bağlı Kaklıktaşı Mahallesi'nde ekilen soğanlardan çıkan nergisler; kadınlar tarafından toplanıyor, demetleniyor ve yurdun dört bir tarafına ulaştırılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Tarsus Pirömerli Mahallesi'nde 4.'sü düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı 'Nergis Şenliği' ile ürünün tanıtılmasında ve bölgenin kalkınmasında önemli hizmet sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sulama suyu imkanının kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde ve özellikle atıl vaziyette duran arazilerde nergis yetiştirilmesiyle, ekonomiye ciddi oranda artı değer kazandırılmasına öncülük ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Nergis Soğanı Dağıtım Projesi' öncesinde çok az sayıda kişinin nergis üretimi yaptığı Tarsus'un kırsal mahallelerinde, üreticilerin desteklenmesi ve özellikle de 'Nergis Şenliği'nin hem yurt içinde, hem de yurt dışında duyulmasıyla ürünün üretim miktarı oldukça arttı.

ŞEKER: 'NERGİSİ, BÖLGEMİZİN MARKA DEĞERİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Pembegül Şeker, nergisin katma değerinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, 'Yürütmüş olduğumuz 'Nergis Soğanı Dağıtım Projesi' kapsamında, 2020-2025 yılları arasında 356 üreticimize yüzde 80 hibeli 626 bin 336 adet nergis soğanı dağıtımı gerçekleştirildi.

2025 yılında Mersin genelinde 60 üreticiye, kişi başı 1500 adet olmak üzere, toplamda 90 bin adet nergis soğanı verildi' dedi.