Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Gebze'de de yaşatıyor. Bu kapsamda Gebze Kent Meydanı'nda kurulan Ramazan çadırı, her akşam binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gönül sofrasında Ramazan'ın manevi atmosferi birlik ve beraberlik duygularıyla hissediliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getirmeyi sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca devam eden iftar programlarının Gebze ayağında bir araya gelen vatandaşlar, aynı sofrada oruç açmanın huzurunu yaşıyor. Günün telaşı içinde iftara yetişemeyenler de Ramazan çadırında kurulan bereketli sofralara konuk oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla her gün en az 1.500 kişilik iftar verilirken, meydanda kardeşlik ve paylaşma görüntüleri yüzlerde tebessüm bırakıyor.

RAMAZAN'IN MANEVİ ATMOSFERİ MEYDANA YANSIYOR

Gebze Kent Meydanı, Ramazan ayı boyunca sadece iftar sofralarıyla değil, gün boyu süren etkinliklerle de canlılığını koruyor. Vatandaşlar çadır alanında hem Ramazan'ın manevi iklimini yaşıyor hem de sosyal buluşmaların keyfini çıkarıyor. Her yaştan vatandaşın bir araya geldiği programlarda dayanışma ve birlik duygusu ön plana çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Kent Meydanı'nda kurduğu Ramazan çadırı, son iftara kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Bereketli iftar sofralarında buluşan vatandaşlar, paylaşmanın ve dayanışmanın sıcaklığını Ramazan'ın son gününe kadar yaşamayı sürdürecek.