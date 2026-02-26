Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının önemli ismi Yaşar Kemal'i, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle anıyor. Etkinlikler, film gösterimi, sergi ve söyleşilerle başladı. Türkan Şoray, Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal anma haftasında sevenleriyle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal'i, adını taşıyan Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği anma haftası etkinlikleriyle anıyor. Etkinliklerin ilki, Yaşar Kemal'in 'Yılanı Öldürseler' adlı eserinin film gösterimi ve söyleşiyle başladı.

Türk Sineması'nın Sultanı Türkan Şoray'ın da onur konuğu olduğu etkinlikte, Kemal'in kitap kapakları ve film afişleri sergisiyle birlikte 'Binbir Çiçekli Bahçe' adlı sergi sanatseverlerle buluştu.

Yaşar Kemal'in anıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, 'Yaşar Kemal'in büyüklüğü yalnızca yazdıklarında değil, tarafında gizlidir. O, her zaman insan onurunun tarafında oldu. Güçten değil haktan yana durdu. Sessizlikten değil sözden yana oldu. Umutsuzluk dayatıldığında, umudu yazdı. Bir kez daha bu duygularla Yaşar Kemal'i saygı ve özlemle anıyorum' diyerek, usta yazarı saygıyla andı.

Köymen, Yaşar Kemal'in doğayı savunduğunu belirterek, 'Bugün doğayı koruma mücadelesi veriyorsak, onun satırlarında çok önceden yazılmış bir uyarıyı yeniden hatırlıyoruz' dedi. Ayrıca, Yaşar Kemal'in 'Binbir Çiçekli Bahçe' metaforuyla çoğulluğun zenginliğine vurgu yaptığını söyleyen Köymen, Maltepe'deki kültürel hedeflerinin de Yaşar Kemal'in düşlediği dünyaya ve bahçeye yakın olduğunu belirtti.

Yaşar Kemal'in eserlerinden ilham alınarak hazırlanan kitap kapakları ve film afişleri sergisi de açıldı.

Ayrıca, Yaşar Kemal'in eserlerinde geçen bitkilerden esinlenerek düzenlenen 'Binbir Çiçekli Bahçe' sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban ve Belediye Başkanı Esin Köymen tarafından gezildi.

TÜRKAN ŞORAY'DAN 'YILANI ÖLDÜRSELER' ANEKDOTLARI

Film gösterimi öncesi, 'Yılanı Öldürseler' filminin başrol oyuncusu ve yönetmeni Türkan Şoray, film çekimleri esnasında yaşadığı deneyimleri ve Yaşar Kemal'in eserini beyazperdeye taşırken karşılaştığı zorlukları paylaştı. Sinemaseverlerin ilgisiyle gerçekleşen söyleşide, Şoray, Yaşar Kemal ile olan anılarını da dinleyicilere aktardı.

Yaşar Kemal Anma Haftası, 26 Şubat 2026, saat 20:30'da düzenlenecek 'Yaşar Kemal Romanlarında Bir Karakter Olarak Doğa ve İnsan' paneli ile devam edecek.

Panele Doç. Dr. Cihan Erdönmez, şair ve yazar Ahmet Bozkurt ve yazar Yavuz Ekinci katılacak. 27 Şubat 2026, saat 20:30'da ise 'Direniş, İsyan ve Toplumsal Adalet' konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Panelde eleştirmen-yazar Ömer Türkeş, akademisyen-yazar Ece Onural ve eleştirmen-yazar Semih Gümüş yer alacak.

Anma haftası, 27 Şubat'ta Cihangir Atölye Sahnesi'nin 'Filler ve Karıncalar' adlı oyunuyla devam edecek. Ayrıca, Yaşar Kemal'in şiirlerinden bestelenen şarkıların seslendirileceği 'Toprağın ve Rüzgârın Şarkıları' konseri de 1 Mart 2026, saat 20:30'da Erdal Güney tarafından sahnelenecek.