Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Erzurumlularla bir araya geldi. Erzurum kültürünün yaşatıldığı programda oruçlar dualarla açılırken, birlik ve beraberlik mesajları paylaşıldı.

ANKARA (İGFA) - İftar programına; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra; AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, ERVAK Erzurumlular Vakfı Genel Başkanı Süreyya Güngör, ESAV Erzurum Vakfı Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu, Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu, Erzurumspor 2. Başkanı Veysi Ayhan, Serhat Dadaş Derneği Başkanı Vehbi Ünaldı, Erzurum'u Sevenler Derneği Başkanı Kürşat Turan, Erzurum Palandöken Eğitim Kültür Derneği Başkanı Harun Ayhan, Erzurum Karayazı Köprüköy Derneği Başkanı Özgür Dallı, Horasan Dönertaş Köyü Dernek Başkanı Levent Gökdemir, Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan, STK temsilcileri, Erzurumlu hemşehri dernekleri ve federasyon yöneticileri, Keçiören Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda Erzurumlu vatandaş katıldı.

'HER ZAMAN HİZMETKÂRINIZ OLACAĞIM'

Programda davetlilere hitap eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Erzurumlularla iftar yapmaktan onur ve şeref duyduğunu belirterek şunları söyledi: 'Her yıl olduğu gibi bu sene de bu memleketin gerçek yüzü dediğimiz; yiğitliğiyle, tarih boyu kahramanlığıyla, imanının kuvvetiyle ve damarlarındaki kanın asaletiyle, yiğit insanlarıyla, Erzurumlu hemşerilerimle beraber iftar yapmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Anadolu coğrafyasında olsun, onun ötesindeki Misak-ı Millî sınırlarımızın içerisinde olsun, tarih şuurunda yer edinmiş kültür coğrafyamızda olsun Türk'ün o güzel öz kültür kodlarını görürsünüz. Bu öz kültür kodları öyle basit kazanılmamıştır. Bunun bir tarihî gerçekliği, bunun bir iman şekli vardır. Bu iman tarzı Anadolu coğrafyasında insanlığın hizmetine dönüşmüştür. Bunun adını koyan Hoca Ahmet Yesevî ve Horasan erenleri, Anadolu coğrafyasını ilmik ilmik işlemiş, günümüze bizlere yurt edindirmişlerdir. Hizmet aşkıyla Keçiören'imizde de Ankara'mızda da elimizden geldiğince hiç kimseyi ayırt etmeden, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' mantığıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir kardeşiniz olarak buradan sesleniyorum: Her zaman sizler benim yanımda durdunuz. Ben sizleri mahcup etmemek adına tek bir felsefe üzerine gittim. Biz sizlerin başına baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Erzurumlu dadaşlar, sizler benim başımın tacısınız. Her zaman hizmetkârınız olacağım. Ne mutlu Türk'üm diyene.'

'KARDEŞLİĞİMİZ DAİMA ARTACAKTIR'

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurumluların Türkiye'nin dört bir yanında güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: 'Bugün Keçiören Belediye Başkanımızın ve vakıflarımızın sunduğu iftar programında bir araya geldik. Biz de Erzurum'un selamını sizlere getiriyoruz. Bir kardeşlik hukuku içerisinde Erzurum'da; güneyi ve kuzeyiyle, Kürdü ve Türküyle, Alevi ve Sünni'si ile bir birlik ve kardeşlik ruhu vardır. İnşallah bu ruh Türkiye'nin tamamına yayılacaktır. Kardeşliğimiz daima artacaktır.'

'ERZURUMLULAR KÜLTÜRLERİNİ BERABERLERİNDE GÖTÜRÜYORLAR'

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ise Erzurumluların hemşehricilik kültürünün gelişkin olduğunu belirterek şunları dile getirdi: 'Erzurum'un en büyük anlamlarından birisi şu: Gittikleri her yere kendi kültürlerini de beraberlerinde götürüyorlar. Kendi sıcaklıklarını, kendi hemşehriciliklerini beraberlerinde götürüyorlar. Mesut Başkanımıza böyle değerli hemşerilerimizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiği için ESAV Vakfı Başkanımız Veysel abiye ve diğer derneklere, vakıflara, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'

'RAMAZANI GÜZEL BİR ŞEKİLDE İDRAK EDİYORUZ'

Erzurum kültürünü Ankara'da yaşattıklarını söyleyen ESAV Erzurum Vakfı Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur şöyle konuştu: 'Erzurum'da ramazanı yaşamak bir başka. Şimdi artık Ankara'da da ramazanı güzel bir şekilde idrak ediyoruz. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ramazanda tüm şehirlere ve Erzurum'a sofrasını açtı. ESAV Vakfı olarak Erzurum'un o güzel kültürünü şehrimizde, Ankara'mızda canlandırmaya çalışıyoruz. Bu kültürü yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu güzel gecenin, bu güzel iftarın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'

'ERZURUM HEPİMİZ İÇİN BİR SEVDA'

ERVAK Erzurumlular Vakfı Genel Başkanı Süreyya Güngör de Erzurumluların milli ve manevi değerlere bağlılığına işaret ederek şunları dile getirdi: 'Bizleri bir araya getiren Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan başta olmak üzere bu güzel atmosferin yaşanmasına vesile olan tüm dostlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Erzurum hepimiz için bir sevda. Havasıyla, suyuyla, insanıyla ve kahramanlarıyla dadaş çelik bir yaydır. Bayrağı aşkı, devletine olan bağlılığı, milletiyle olan bütünleşmesi, İslam sancaktarlığı asla tartışılmaz. Mevlana Kültür Merkezi'ndeki bu birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız inanın yarınlarımız için çok ama çok önemli. Kardeşliğimizi daim kılalım. Zulmün karşısında, mazlumun yanında durma konusunda kararlı olalım.'