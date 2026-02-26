Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü İnegöl Millet Bahçesi projesine ilişkin sosyal medya hesaplarında yapılan algı ve halkı yanlış bilgilendiren paylaşımların ardından, İnegöl Belediyesi konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi tarafından Hamzabey Mahallesi sınırlarında Boğazköy Barajı kıyısında yapımı devam eden ve toplamda 451 bin 800 metrekare alana sahip olan İnegöl Millet Bahçesinde yapım çalışmaları sürüyor.

İnegöl Millet Bahçesi projesi yapımı uzun bir iş takvimine bağlı olarak devam eden projeye ilişkin sosyal medya hesaplarında yapılan çeşitli paylaşımlar sonrası, İnegöl Belediyesi konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

'BURASI ŞANTİYE ALANI, YAPIMI DEVAM EDEN BİR PROJE'

Bölgenin en büyük yeşil alan projelerinden biri olan İnegöl Millet Bahçesi'nde ikinci etap çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; 'Kurumumuzun hayata geçirdiği, Bursa'nın en büyük Millet Bahçesi unvanına sahip, toplamda 451 bin 800 metrekare alanda inşa edilen İnegöl Millet Bahçesi projesi halen yapım aşamasında olup, söz konusu alan kullanıma kapalı şantiye sahasıdır.'

Sosyal medyada üç ayrı videoda böylesine devasa bir projenin farklı algılarla karalanmaya çalışıldığına şahit olduk. 'Bir tekme ile yıkılacak istinat duvarı' başlığıyla algı oluşturan ve halkı yanıltan paylaşımlar yapılması üzerine, kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme gereği duyuldu.

Halen aktif bir şantiye sahası olan Millet Bahçesi alanında bir vatandaş, bazı bölümleri zarar görmüş istinat duvarını çeşitli iftira ve hakaretlerle gösteriyor. Videoda yer alan görüntülerin, bölgede devam eden altyapı kazısı sırasında ekskavatörün çarptığı bir bölümde çekildiği tespit edilirken, bunun dışında yıkılan herhangi bir alan bulunmadığı belirlenmiştir.'

Aynı şahsın yayınladığı bir başka videoda ise 'Sahtekârlığa bakın, sözde istinat duvarı' başlığıyla istinat duvarının görsel amaçlı yapılan derz sıvaları, sanki duvarı tutan betonlarmış gibi gösterilerek algı oluşturuluyor.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Bu alanın ihale süreci devam eden önemli bir projenin şantiye alanı olduğunu tekrar vurgulayarak, aynı zamanda ilgili müteahhit firmadan yeri teslim almadığımızı da hatırlatmak isteriz.

Yapımı devam eden böylesine devasa bir projede maksatlı şekilde video çekerek bunu paylaşan kullanıcılar hakkında ilgili hukuki çalışmalar başlatılacaktır.'