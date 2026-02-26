Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle Ramazan ayının kalpleri saran iklimini yaşatırken, Fatih Koca'nın seslendirdiği eserler, bu önemli ayın manevi atmosferini derinden hissettirdi.

BURSA (İGFA) - Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Semadan Yükselen Hoş Sadâ' isimli konserde Ramazan gecelerine anlam katan ezgiler Fatih Koca'nın güçlü yorumu ve etkileyici performansıyla Bursa'da yankılandı.

Tasavvuf müziğinin gönüllere dokunan eserleriyle unutulmaz bir gece yaşayan Bursalılar, konser sonunda Fatih Koca ve ona eşlik eden Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası'nı uzun süre alkışladı.

Programın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Milli, Fatih Koca'ya hediye takdim etti.