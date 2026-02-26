İstanbul'da Maltepe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek doğum günü pastası hizmetinin kapsamını genişletti.

İSTANBUL (İGFA) - Daha önce yalnızca 18 yaşına giren gençlere yönelik olarak başlatılan uygulama, yapılan düzenlemeyle birlikte engelli bireyleri, 70 yaş ve üzeri vatandaşlar ile şehit ve gazi eşleri ve çocuklarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı.

'Doğum Gününüzde Pastanız Bizden' sloganıyla sürdürülen hizmet, yerel yönetimlerin yalnızca altyapı ve fiziki yatırımlarla değil, sosyal destek ve dayanışma odaklı projelerle de vatandaşın yanında olması gerektiği anlayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Belediye, bu uygulamayla özellikle dezavantajlı ve özel hassasiyet gerektiren grupların hayatındaki anlamlı günleri görünür kılmayı amaçlıyor. Genişletilen uygulama, yalnızca bir pasta ikramı değil, sosyal belediyeciliğin sahaya yansıyan somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Hizmet kapsamında doğum günü pastaları, talepte bulunan vatandaşların belirlediği gün ve saatte, yine belirttikleri adrese ulaştırılıyor.