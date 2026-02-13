Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Her geçen gün dayanışmayı büyüten Sosyal Market, bağışlanan kıyafet ve ev eşyalarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak örnek bir sosyal sorumluluk çalışması yürütüyor.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk'ta Amfi Tiyatro'nun altında hizmet veren Sosyal Market, özellikle mevsim geçişlerinde artan taleple birlikte yoğun ilgi görüyor. Kadın, erkek ve çocuklara yönelik ayakkabı, mont ve günlük kıyafet gibi temel giyim ürünlerinin yanı sıra; yorgan, battaniye ve çeşitli ev eşyaları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Vatandaşların kullanılabilir ve temiz durumda bağışladığı kıyafetler özenle tasnif edilerek ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Ayrıca ev eşyası bağışında bulunmak isteyen ancak ulaştırma konusunda zorluk yaşayan vatandaşlara da kolaylık sağlanıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi halinde bağışlar evlerden teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Vatandaşların desteğiyle güçlenen Sosyal Market, Efes Selçuk'ta dayanışma ve paylaşma kültürünü her geçen gün büyütmeyi sürdürüyor.

Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü İlker Karaca, Sosyal Market'in ilçedeki en güçlü dayanışma örneklerinden biri olduğunu belirtti.

İlçede dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin Sosyal Market'te yaşandığını belirten Müdürü Karaca, 'Vatandaşlarımızdan gelen temiz ve kullanılabilir giysileri özenle düzenleyerek hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Amfi Tiyatro'nun altında bulunan Sosyal Marketimize gelerek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kıyafet bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız bağışlarını doğrudan buraya ulaştırabilir. Burası sadece bir kıyafet dağıtım noktası değil; paylaşmanın, birbirini düşünmenin ve aynı kenti birlikte yaşamanın bir ifadesidir. Bu çalışma, Efes Selçuk Belediyesi ile Efes Selçuk halkının el ele verdiği güçlü bir dayanışma örneğidir. Hayat paylaştıkça güzel ve Efes Selçuk halkı bu güzelliğin ta kendisidir' diye konuştu.