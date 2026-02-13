Çiğli Belediyesi, 21-23 Ocak tarihleri arasında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yeniden belgelendirme tetkikini başarıyla tamamladı.

İZMİR (İGFA) -Çiğli Belediyesi'nin ilgili standartlar doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların uygunluğu tescillendi ve belgeyi kullanma hakkı 3 yıl süreyle yenilendi.

Tetkik süreci kapsamında belediyenin kurumsal işleyişi, hizmet sunum kalitesi, mevzuata uyum düzeyi ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, uygulamaların standartlara uygunluğu teyit edilerek kalite yönetim sisteminin etkin biçimde sürdürüldüğü belirlendi. Gerçekleştirilen denetim; kurumsal planlamadan vatandaş odaklı hizmet süreçlerine, iç kontrol mekanizmalarından performans izleme uygulamalarına kadar geniş bir alanı kapsadı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı açıklamada elde edilen başarının tüm birimlerin özverili çalışmasının bir sonucu olduğumu vurgulandı. Yıldız, 'Kalite odaklı yönetim anlayışımız, sistemli ve şeffaf çalışma kültürümüz ile vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde sürdürülebilirliği esas alan yaklaşımımız, TSE tarafından bir kez daha onaylanmıştır. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.'

Başkan Yıldız, önümüzdeki dönemde de kalite standartlarını daha ileri seviyeye taşımayı, hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmeyi ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Yıldız, 'Vatandaş memnuniyetini temel alan yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.