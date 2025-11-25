Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde en ücra yerlere kadar yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürerek, vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlıkları tarafından koordine edilen yol yenileme, bakım ve genişletme çalışmaları kapsamında; Mut'un Göksu, Kızılalan, Işıklar, Topkaya ve Çampınar Mahallelerinde altyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları tamamlanarak, üreticilerin ve mahalle sakinlerinin uzun zamandır çözüm beklediği yol sorunu ortadan kaldırıldı.

AKÇAY: 'YAPILAN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI, ÜRETİCİLERİ VE MAHALLE SAKİNLERİNİ RAHATLATTI'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mut Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, Mut'un birçok mahallesini kapsayan geniş ölçekli yol yenileme çalışmalarının, üreticileri ve mahalle sakinlerini rahatlattığını söyleyerek, 2025 yılı içerisinde Topkaya-Çampınar hattındaki 12 kilometrelik yolun sathi asfaltla kaplandığını belirtti.

Kalan 8 kilometrelik kısmın ise 2026 yılında çift kat sathi asfalt ile tamamlanacağını aktaran Akçay, 'Çampınar Mahallesi'nde, Karaman sınırı olan 2 kilometrelik Akın Yolu ve 5,5 kilometrelik Yünalanı Yolu ile Selamlı ve Kadıköy Mahalle yolunda 10 kilometrelik sathi asfalt çalışmalarını tamamladık. Bu mevkide yol genişletme ve altyapı çalışmalarını daha önce yapmıştık. Şimdi ise çift kat sathi asfalt çalışması yaparak, hem üreticilerimizi hem de mahalle halkımızı büyük bir sorundan kurtardık. Fakırca Mahallesi'nde de 1000 metrelik sathi asfalt çalışmasını sona erdirdik' dedi.