Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında özel gereksinimli bireyler için Büyükşehir'in imkânlarını seferber ettiklerini ifade ederek, 'Özel bireylere özel hizmetler gerekir, biz de bunu yapıyoruz' diye konuştu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, özel gereksinimli bireylerin senede bir gün değil her gün hatırda tutulması gerektiğini, onlara yönelik hizmetlerin, kolaylığın, farkındalığın arttırılması gerektiğine işaret ederek, Dünya Engelliler Günü'nü bu yönüyle de anlamlı bulduklarını dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, özel bireylere özel hizmetler sunduklarının altını çizdiği mesajında, özel vatandaşlara geçmişten bu yana KASKİ tarafından evlerine sağlanan içme suyunda yüzde 50 indirim uyguladıklarını, bunun ilgi ve memnuniyetle karşılandığını sözlerine ekledi. Büyükkılıç, bu hizmetten toplam faydalanan özel gereksinimli vatandaş miktarının 15 bin 847 olduğunu kaydetti. Öte yandan özel gereksinimli özel vatandaşlara yönelik ücretsiz toplu ulaşım ve otopark uygulamasından da çok sayıda engelli vatandaşın faydalandığını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, yol kenarı ve katlı otoparklardan faydalanan özel gereksinimli vatandaşların araç sayısının 4 bin 341 olduğunu öte yandan toplu ulaşımdan ise 2025 yılı içerisinde 31 bin 681 özel gereksinimli vatandaşın toplam 6 milyon 36 bin 488 kullanım gerçekleştirdiğini aktardı.

Özel hizmetlerin bunlarla sınırlı kalmadığına da değinen Başkan Büyükkılıç, hayırsever ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçen Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de özel gereksinimli vatandaşlara özel hizmetler verildiğini paylaştı.

Türkiye'nin yatay mimari olarak inşa edilmiş en büyük engelsiz yaşam merkezi olan toplam 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 50 personel ile 350 özel gereksinimli öğrenciye eğitim ve tedavi hizmeti verdiklerini anlatan Büyükkılıç, 'Alanında uzman özel eğitimciler, fizyoterapistler, psikologlar, dil ve konuşma terapisti, atölye eğitmenleri ile büyük bir aileye sahip olan merkezimizde yılda 45 bin seans verilmektedir. Bireysel ve Grup Eğitim Sınıfları, Fizik-Tedavi Odaları, Müzik, İngilizce, Spor ve Mutfak Atölyeleri, Yüzme ve Hidroterapi Havuzları, Fitness Salonu, Duyu Bütünleme Salonu, Karanlık Oda, Aile ve Bireysel Görüşme Odaları, Oyun Terapisi, Uygulama Evleri, Konferans Salonu, Bireysel Eğitim Planlama Odaları, Kafeterya, Hobi Bahçesi ve Sera gibi bölümleri bulunan bu müstesna merkezimiz yine müstesna bireylere özveri ile hizmet vermekte, onları hayata kaynaştırmaktadır' diye konuştu.

Özel bireyler için bunlara ek olarak pek çok etkinlik ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri'nin önemli noktalarında empati parkurları kurulmaktadır. Bu yıl 7.si düzenlenen parkur ile toplamda 10 bin civarında insana özel gereksinimli insanların günlük ve sosyal yaşam becerileri ile ilgili deneyim sahibi olmaları sağlandı' ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik özel önem verdiği projelerden biri olan Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nin de hem özel gereksinimli çocuklara ücretsiz hizmet sunduğunu hem de velilere yönelik eğitim seminerleriyle farkındalık oluşturduğunu kaydetti.

Dua kaynağı ve rahmet unsuru olarak gördükleri şehrin özel sakinleri için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, farkındalık oluşturacak anlamlı bir etkinliğe de imza atacaklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 'Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha aktif katılımını desteklemek ve haklarına dikkat çekmek için bir araya geliyoruz' diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ederek, özel gereksinimli bireylerin her zaman yanlarında yer alacaklarını sözlerine ekledi.