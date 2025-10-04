Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'da vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlaması adına yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki yol yapım bakım ve onarım ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

MERSİN (İGFA) - Kavaklıdam Caddesi'nde öncelikle MESKİ ekipleri tarafından içme suyu hattı yenilendi. Ardından altyapı ve üstyapı işlemleri tamamlanarak, 850 metre uzunluğundaki yola yaklaşık 1.300 ton sıcak asfalt serildi. Büyükşehir Belediyesi sadece caddeyle sınırlı kalmayarak, kendi sorumluluğunda olmamasına rağmen 100. Yıl Okulu önündeki sokağı da asfaltlama çalışmalarına dahil etti. Eğitim öğretim sezonu başlamadan önce tamamlanan bu çalışma sayesinde, öğrenci ve velilere daha rahat bir ulaşım imkânı sağlandı.

Dinç: 'Büyükşehir'in Gülnar'daki çalışmaları oldukça yoğun geçiyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, Gülnar'da çalışmaların oldukça yoğun geçtiğini aktararak, 'Bu sezon yaklaşık 40 km çift kat sathi kaplama ile birlikte, Büyükşehir olarak 1700 metre sıcak asfalt çalışması yaptık. Bulunduğumuz cadde Kavaklıdam Caddesi olarak geçmektedir. Burası, Akdeniz Mahallesi'ne bağlı, altyapı ve kurum kazıları sebebiyle tahribata uğrayarak bozulan bir yoldu' dedi. Yolları yaparken yalnızca asfalt çalışması değil altyapı çalışmalarını da sürdürdüklerini söyleyen Dinç, 'Öncelikle caddede MESKİ ekiplerimizce içme suyu hattında yenileme çalışması yapılmıştır. Akabinde altyapı ve üstyapı işlemleri de yapılarak, 850 metre uzunluğundaki yolda yaklaşık 1300 ton sıcak asfalt kullanıldı' ifadelerine yer verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kapsamında olmayan yollara da müdahalede bulunduğunu kaydeden Dinç, 'Bu çalışmalar kapsamında Büyükşehir'e ait olmamasına rağmen; 100. Yıl Okulu önündeki sokakta eğitim ve öğretim sezonu açılmadan önce, öğrencilerin ve velilerin okula daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla asfaltlama çalışmasına dahil edilmiştir. Son olarak asfaltlama çalışmaları bittikten sonra gerekli yatay ve düşey işaretlemeler de yapılarak, caddemiz tüm vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır' diye konuştu.

Muhtar Çalık: 'Büyükşehir sayesinde Gülnar'ın birçok sorunu çözüldü'

Gülnar Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gülnar Yenice Mahallesi Muhtarı Murat Çalık, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile Gülnar'ın birçok sorununun çözüldüğünü ifade ederek, 'Önceden bu yol parke taşlarıyla yapılmıştı. Parke taşları da çok yıpranmıştı. Araçlarımızla bu yoldan geçemiyorduk. Bu yol yapılınca, artık buradan geçiyoruz. Daha düz, daha temiz oldu ve toz yok' dedi. Okul olmasından kaynaklı ekstra özen gösterilmesi gereken bir bölge olduğuna değinen Muhtar Çalık, 'Artık bu cadde temiz bir yer haline geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve ayrıca koordinasyon ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Burada altyapımızı da yenilediler, örnek bir çalışma oldu. Vahap Başkan su sorunumuzu da çözdü, kanalizasyonumuzu da yeniledi. Bu sorunlardan da kurtulduk' diye konuştu.

Akdeniz Mahalle Muhtarlığı 1. aza adayı Şuayip Sümbül, yapılan çalışmalardan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vahap Seçer'e teşekkür ettiğini belirterek, 'Belediyemizin çalışma alanına girmemesine rağmen, okula giden çocukların mağdur olmaması için yine de yapıldı. Yolumuzun altyapısında da herhangi bir sıkıntımız yok. Bu yolla ilgili hiçbir eksiğimiz kalmadı. Ben aynı zamanda esnafım ve etrafımdaki esnaflardan da iyi şeyler duyuyoruz. Bu yol daha önce çok kötüydü, araçlar bu yolu kullanmıyordu. Şimdi dört dörtlük bir yol oldu, uzun yıllar kullanacağımıza inanıyoruz' ifadelerine yer verdi.